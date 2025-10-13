Смак юності: чому закрилися популярні ресторани "Молодість" у Харкові та Одесі

Кафе-бари франшизи "Молодість" закрилися назавжди в Одесі та Харкові

Наприкінці 2024 року практично одночасно в Одесі та Харкові закрилися ресторани "Молодість". Обидва входили до мережі закладів Алекса Купера.

Харківська "Молодість", як писав ресурс Kharkiv Todау, відкрилася у 2021 році на першому поверсі Центрального універмагу на площі Павловській. До повномасштабного вторгнення ресторан працював цілодобово.

"Молодість" у Харкові

Інтер’єр ресторану переносив відвідувачів у часи 90-х років минулого століття, з кришталевими люстрами, диванами та іграми на приставках. Частиною інтер’єру закладу був автобус ПАЗ-672, де розміщувалися кілька столиків.

Автобус, вбудований в інтер’єр

Меню, як зазначалося, було досить просте та домашнє. Тут можна було порівняно дешево скуштувати страви, які нагадали б дитинство та юнацькі роки.

Остання вечірка у "Молодості" відбулася 31 грудня. На прощальній вечері ресторан пропонував:

• Мамин борщ

• Запечені пельмені з сиром

• Котлета по-київськи з картопляним пюре

• Чебуреки з м’ясом

• Картопля для мажорів

• Салат Такий крабовий

• Вафельний торт

Меню ресторану

Крім того, у закладі громадському харчуванні поділилися цікавою інформацією, скільки всього було з’їдено та випито відвідувачами за час роботи.

Кількість відвідувачів ресторану

Популярні страви

Кількість з’їденого у ресторані

У ресторані з’їли майже 11 тисяч порцій пельменів

Кількість випитого пива

"Молодість" в Одесі

Одеська "Молодість"

Цілодобове кафе "Молодість" в Одесі розташовувалося на вулиці Грецькій. Воно позиціонувалося як унікальне місце зі смачною їжею та напоями, й без кальяну.

"Молодість" в Одесі

У цій "Молодості", як писав ресурс namori, було три поверхи, з баром та "лаунжем". У ній подавали салат олів’є, чай приносили в термосах, а борщ — у ковшиках.

За вісім років працівники закладу прийняли майже 1 000 000 гостей, приготували близько 42 тонни олів’є, посмажили 50 000 чебуреків, розлили 300 000 літрів коктейлів.

"За цей час "Молодість", її власники та гості подорослішали. Тому настав час змінити формат", – коментували у команді закладу виданню Village причини закриття ресторану.

Київська "Молодість"

Філія "Молодості" була відкрита у Києві у 2019 році рестораторами Алексом Купером та Михайлом Бейліним. Заклад розміщується у колишній будівлі заводу "Арсенал" на вулиці Князів Острозьких, 8.

"Молодість" у Києві

Меню та естетика ресторану на площі 470 кв.м. збереглася — з посиланням на 90-ті та різними раритетами з тих часів.

