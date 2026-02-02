Справжній День дубака: українці наробили мемів про надзвичайно сильні морози (фото)

Українці завжди дуже тонко підмічають деталі у своїх мемах

Україну не залишають арктичні морози, що створює багато незручностей в житті українців. Але почуття гумору, оптимізм та самоіронія вже не раз допомагали нашим людям долати негаразди.

Так, у відповідь на погодні аномалії, українці створили безліч смішних мемів в соціальних мережах. "Телеграф" зібрав до вашої уваги деякі з них.

На першому з мемів відображений діалог:

"З днем дубака";

"Може бабака?"

"Може, хто його вже знає".

В коментарях розміщена картинка з американським актором Біллом Мюрреєм з бабаком на руках. "Ніколи такого не було і от знову", — за мотивами комедії "День бабака", в якій персонаж Мюррея постійно переживає один і той самий день — 2 лютого. Він постіно потрапляє в кумедні та неочікувані ситуації через цей "феномен".

"Сьогодні Свято Стрітення Господнього! За новим календарем. Кажуть в народі зима з весною зустрічається. Нарешті стало зрозумілим святкування Дня бабака у західній культурі", — пишуть користувачі.

Коментарі користувачів

Інший мем показує мультиплікаційного персонажа Грінча, який вивів свою собаку на прогулянку. Але вона не вдалася, оскільки, через сильний холод, обоє моментально обледеніли.

Наступний мем демонструє погодні умови, що встановились в Україні. Попри сонячну погоду, температура повітря опустилась набагато нижче 0 градусів.

"Сьогодні так сонячно, але є мінуси"

"Які?"

"Мінус 20", — зазначено в дописі.

Ще один мем показує нібито " температурний сепаратизм" Ужгорода. Оскільки температурні показники на заході і на півночі України значно відрізняються.

"Температурний сепаратизм) По всій країні температура повітря впала нижче -20 — Тим часом в Ужгороді -2", — написано в мемі.

А нижче фото з написом на стіні: "Київ та Львів не указ Ужгороду".

Наступний мем показує непросте життя автомобілістів під час зими. Зокрема власників авто з дизельними двигунами, які в сильні морози не завжди можна завести.

"Автомобілів на дорогах сьогодні менше)", — йдеться в дописі під мемом.

В коментарях українці не погодились з тим, що дизельний двигун важко запускається за мінусових температур. Багато хто вказав на те, що зараз якість пального набагато краща, ніж раніше і тепер з цим проблем не виникає.

"-23, завелося чудо з першого разу";

"Залежить від якості ДП і акума ж";

"Мем з 1980 року";

"У мене вже 13 років, досі заводиться";

"У мене навпаки….не глушиться!!";

"Бо потрібно заправлятися на нормальних станціях, а не у кума Степана, який солярку з трактора у полі зливає", — жартують користувачі.

Коментарі користувачів

Ще один мем зображає собаку та кота, які дивляться з вікна на завалену кучугурами снігу вулицю, де лютує завірюха. Очевидно, що собака в таку погоду навряд чи хоче виходити з дому.

"То розкажеш, як користуватись твоїм лотком?", — звертається пес до кота.

