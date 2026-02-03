Рідна назва на іншому континенті. Як з'явився Нью Київ, жителі якого допомагають Україні

Жителі поселення підтримують Батьківщину десятиріччями

У різних куточках світу є топоніми, присвячені Україні. У Канаді, наприклад існує Нью Київ (New Kiew)

Новий Київ (Нью Київ) — це українське поселення в канадській провінції Альберта. Воно розташоване приблизно за 16 кілометрів на північний схід від міста Веґревіль.

Перші поселенці з’явилися в цьому місці в 1901 році, вони називали своє поселення Варвік (Warwick). У 1908 році там збудували школу й вихідці з України, що жили в поселенні, називали її Київ.

Храм Святого Вознесіння Господнього у Нью Києві

На початку 1920-х років, завдяки члену Палати громад Канади Михайлу Лучковичу, поселення було назване "New Kiew". У 1920 році був побудований Народний Дім Івана Франка.

Напис перед церквою

У 40-і роки минулого століття в поселенні вирувало життя. В Народному домі ім. І. Франка діяли товариства, об'єднання, театральні гуртки, відбувалися лекції і музичні концерти.

Громада Нью Києва активно підтримувала український рух у регіоні. Крім того, жителі поселення регулярно посилали гроші в Україну на різні громадські потреби.

Жителі Нью Києва не залишилися осторонь і у часи війни, яку Росія веде проти України. На початку повномасштабного вторгнення, у 2022 році, жителі та парафія місцевої церкви зібрали 4000 доларів на допомогу Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у провінції Манітоба в Канаді є поселення з українською назвою Згода. Першими поселенцями цих місць були українські емігранти, які прибули на ці терени близько 1909 року.