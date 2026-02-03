Родное название на другом континенте. Как появился Нью Киев, жители которого помогают Украине

Жители поселения поддерживают Родину десятилетиями

В разных уголках мира есть топонимы, посвященные Украине. В Канаде, например, существует Нью Киев (New Kiew).

Новый Киев (Нью Киев) – это украинское поселение в канадской провинции Альберта. Оно расположено примерно в 16 километрах к северо-востоку от города Вегревиль.

Первые поселенцы появились в этом месте в 1901 году, они называли свое поселение Варвик (Warwick). В 1908 году там построили школу и выходцы из Украины, жившие в поселении, называли ее Киев.

Храм Святого Вознесения Господня в Нью Киеве

В начале 1920-х годов, благодаря члену Палаты общин Канады Михаилу Лучковичу, поселение было названо "New Kiew". В 1920 году был построен Народный Дом Ивана Франко.

Надпись перед церковью

В 40-е годы прошлого века в поселении бурлила жизнь. В Народном доме им. И. Франко действовали общества, объединения, театральные кружки, проходили лекции и музыкальные концерты.

Жители Нью Киева активно поддерживали украинское движение в регионе. Кроме того,они регулярно посылали деньги в Украину на разные общественные нужды.

Жители Нью Киева не остались в стороне и во время войны, которую Россия ведет против Украины. В начале полномасштабного вторжения, в 2022 году, жители и приход местной церкви собрали 4000 долларов в помощь Украине.

