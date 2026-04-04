Це слово популярне у побуті на заході: господиня із Запоріжжя могла про таке і не чути

Воно прийшло до нас з німецької мови

Українська мова настільки багата та різноманітна, що жителі однієї частини країни можуть не знати звичайних побутових слів, які використовують жителі іншої. Таким є слово "балія", яке в ходу у західній частині України.

Балія — це іменник жіночого роду, широка і низька посудина, пише "Словник UA". Її найчастіше роблять з оцинкованого заліза та використовують для прання білизни, або для купання в селах.

Балія

Приклади з літератури:

Стояла велика балія , обік неї лежали два праники (Фр., VII, 1951);

, обік неї лежали два праники (Фр., VII, 1951); Як стояла [Варвара] біля балії з солдатською білизною, так і кинулася назустріч [Вихору] (Кучер, Чорноморці, 1956).

Слово "балія" запозичене з німецької мови (Balje), яке потрапило до нас через польську (balia). Його широко використовують в західній частині України та на Правобережжі. У селах Галичини, Волині чи Поділля ви навряд почуєте іншу назву цього предмета. У об'явах про продаж слово "балія" зустрічається часто.

А от господині центральної та східної частини України, почувши слово "балія", можуть навіть не зрозуміти, про що йдеться. Там цю посудину називають ночви, корито, або таз.

