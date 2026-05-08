Іран захопив танкер зі своєю ж нафтою, а Трамп висловився про взаємні удари. 70-й день конфлікту на Близькому Сході

Хроніка ключових подій та нових заяв навколо напруженої ситуації в регіоні

На Близькому Сході вже протягом 70 триває триває конфлікт. Між Тегераном та Штатами спостерігається загострення ситуації, зокрема й нові обстріли.

"Телеграф" у цьому матеріалі розповідає про останні події, що відбуваються у ході нової війни.

8 травня, п’ятниця

16:00 Іран заявив про захоплення танкера в Оманській затоці, яка, судячи з усього, є підсанкційним судном, яке перевозило його нафту, пише Bloomberg. Державне інформаційне агентство IRNA заявило, що танкер перевозив іранську нафту, але намагався використати нестабільну ситуацію в регіоні у власних цілях.

13:00 Загострення між США та Іраном знову "підняло" ціни на нафту. Відновлення бойових дій між США та Іраном зруйнувало очікування відкриття Ормузької протоки, важливого маршруту транзиту нафти та газу. Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 67 центів, або на 0,67%, до 100,73 долара за барель. Ф’ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 45 центів, або на 0,47%, до 95,26 долара за барель. На відкритті ринку бенчмарки зросли більш як на 3%. Про це повідомляє Reuters.

6:05 Трамп прокоментував взаємні удари США та Ірану в Ормузькій протоці в ніч проти 8 травня. Він заявив, що перемир’я продовжується, а атаки по іранських портах були "просто легким ударом", написав він у Truth Social.

"Нормальна країна дозволила б цим есмінцям (есмінцям США, що пройшли через протоку, незважаючи на іранський обстріл, — ред.) пройти, але Іран — не нормальна країна. Ними керують лунатики, і якби у них був шанс використовувати ядерну зброю, вони б це зробили, без сумніву. Але в них ніколи не буде такої можливості, і так само, як ми збили їх сьогодні, ми збиватимемо їх набагато сильніше і набагато жорсткіше в майбутньому, якщо вони не підпишуть угоду швидко", – написав Трамп.

