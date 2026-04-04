Это слово популярно в быту на западе: хозяйка из Запорожья могла о таком и не слышать

Украинский язык настолько богат и разнообразен, что жители одной части страны могут не знать обычных бытовых слов, которые используют жители другой. Такое слово "балия", которое в ходу в западной части Украины.

Балия — это существительное женского рода, широкий и низкий таз, пишет "Словник UA". Ее чаще всего делают из оцинкованного железа и используют для стирки белья или для купания в селах.

Примеры из литературы:

Стояла велика балія , обік неї лежали два праники (Фр., VII, 1951);

, обік неї лежали два праники (Фр., VII, 1951); Як стояла [Варвара] біля балії з солдатською білизною, так і кинулася назустріч [Вихору] (Кучер, Чорноморці, 1956).

Слово "балия" заимствовано из немецкого языка (Balje), которое попало к нам через польский (balia). Его широко используют в западной части Украины и на Правобережье. В селах Галичины, Волыни или Подолья вы вряд ли услышите другое название этого предмета. В объявлениях о продаже слово "балия" встречается часто.

А вот хозяйки центральной и восточной части Украины, услышав слово "балия", могут даже не понять, о чем идет речь. Там эту посудину называют ночви, корыто или таз.

