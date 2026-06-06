Скільки рисей залишилось в Україні: вчений назвав цифри і пояснив, чому вони неточні

Це — найбільша кішка Європи

За розрахунками зоологів, зараз на території України проживає близько 500 рисей. Однак методологія обліку недосконала, тому насправді їх може бути вдвічі менше.

Про це "Телеграфу" розповів зоолог, менеджер проєктів напряму "Рідкісні види" WWF-Україна Ігор Дикий. За його словами, 500 особин, це загальна кількість, що включає дві популяції рисей — поліська і карпатська.

Факти про рись. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

"На Поліссі особин 100-150, і інша частина — це Карпати, більше. Але по слідах може бути 500 особин статистика, а якщо дослідити — може їх не 500, а 250. Тому що один самець рисі може наслідити в кількох господарствах і в кількох країнах і всі порахують окремо", — пояснив зоолог.

Рись. Фото: magnific

Чому підрахунок по слідах неточний

Сліди рисі. Фото: uoor.com.ua

Облік рисей за слідами — це класичний метод, але через активну міграцію хижаків (особливо самців) їх легко порахувати двічі. За даними зоологів із WWF-Україна, через складну транскордонну міграцію (переходи між Україною, Польщею та Словаччиною), класичний підрахунок єгерями по слідах часто призводить до завищення статистики.

Як писав "Телеграф", Ігор Дикий розвінчав міф, що рисі нібито знищують популяцію косуль. Насправді щоденна їжа хижака зовсім інша.