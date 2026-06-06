Думали, це непристойність? Що насправді означає колоритне українське слово "фігля"

Значення виявилось простим

Деякі українські слова, які майже зникли з повсякденної мови, раптово знову починають викликати інтерес і питання у соцмережах. Одне з таких — "фігля".

Пояснення цього слова з’явилося у короткому відео українського TikTok-блогера Андрія Шимановського, який популяризує літературну українську мову.

У ролику представниця українського стендапу Лера Мандзюк пояснює, що "фігля" пов’язана з жартами та гумором. За її словами, це слово може означати щось на кшталт "приколи" або "жарти", а дієслово "фіглювати" — це просто жартувати або поводитися грайливо.

Також у розмові згадуються схожі вислови, які часто використовувалися в народній мові: "фіглі-міглі" — як опис любовних пригод або легковажної поведінки.

"Телеграф" звернувся до Русинсько-українського словника, щоб уточнити значення цього слова та споріднених форм. У ньому "фігля" трактується як жарт, "фіглювати" — жартувати, "фігляр" — жартівник, а "фіглярка" — жартівниця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що означає діалектне українське слово "фатюв".