Ви теж так казали в дитинстві? Українці згадали кумедні аналоги слова "понарошку"
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Ці слова повернуть у дитинство
"Понарошку" чи "пакабуткі"? У дитинстві українці використовували різні слова, щоб позначити щось несправжнє. Однак звичне багатьом "понарошку" — це русизм, якому є українські відповідники.
Приводом для дискусії став допис однієї з користувачок Threads. Виявилося, що цьому слову є чимало незвичних альтернатив. "Телеграф" зібрав найцікавіші з них.
"Я зараз дізналась, що виявляється не всі в дитинстві казали "понарошку", а є ще якийсь аналог (я не запам’ятала)). Як у вас було?" — написала авторка публікації.
"Пакабуткі" та інші варіанти
Справжнім лідером обговорення стало слово "пакабуткі". У коментарях навіть знайшлися користувачі, які спробували пояснити його походження.
"Пакабуткі. Аналог на "понарошку"".
"Це дитяче спотворення слів "по-" + "как будто"".
"Пакабутке".
Але це далеко не всі варіанти, які пригадали учасники обговорення.
Як ще казали в дитинстві
Серед відповідей були й інші незвичні слова та вислови:
"Буцімто".
"Кабутто)".
"Тіпа не по справжньому. Так і казали".
"Понарошку і "як будто по настоящому"".
"Якбутто".
"Поніби".
"У нас був невидимий світ, то ж казали по невидимому".
"Понібички".
"Навіграшки".
"В нас було понарошку".
"Потіпа".
"По-нібньому".
Як сказати правильно
Слово "понарошку" прийшло з російської мови. Українською його можна замінити словами "нібито", "удавано", "жартома" або висловом "не по-справжньому" — залежно від контексту.
Наприклад, замість "ми грали понарошку" можна сказати "ми лише вдавали" або "ми гралися, ніби все було насправді".
До речі, про вислів "не по-справжньому" нещодавно нагадала й пісня виконавця Nikow — "Якщо це не по-справжньому", яка стала популярною в мережі.
Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно вітатися зранку українською.