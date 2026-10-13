Ви теж так казали в дитинстві? Українці згадали кумедні аналоги слова "понарошку"

Ці слова повернуть у дитинство

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"Понарошку" чи "пакабуткі"? У дитинстві українці використовували різні слова, щоб позначити щось несправжнє. Однак звичне багатьом "понарошку" — це русизм, якому є українські відповідники.

Приводом для дискусії став допис однієї з користувачок Threads. Виявилося, що цьому слову є чимало незвичних альтернатив. "Телеграф" зібрав найцікавіші з них.

"Я зараз дізналась, що виявляється не всі в дитинстві казали "понарошку", а є ще якийсь аналог (я не запам’ятала)). Як у вас було?" — написала авторка публікації.

Публікація в Threads

"Пакабуткі" та інші варіанти

Справжнім лідером обговорення стало слово "пакабуткі". У коментарях навіть знайшлися користувачі, які спробували пояснити його походження.

"Пакабуткі. Аналог на "понарошку"".

"Це дитяче спотворення слів "по-" + "как будто"".

"Пакабутке".

Але це далеко не всі варіанти, які пригадали учасники обговорення.

Як ще казали в дитинстві

Серед відповідей були й інші незвичні слова та вислови:

"Буцімто".

"Кабутто)".

"Тіпа не по справжньому. Так і казали".

"Понарошку і "як будто по настоящому"".

"Якбутто".

"Поніби".

"У нас був невидимий світ, то ж казали по невидимому".

"Понібички".

"Навіграшки".

"В нас було понарошку".

"Потіпа".

"По-нібньому".

Як сказати правильно

Слово "понарошку" прийшло з російської мови. Українською його можна замінити словами "нібито", "удавано", "жартома" або висловом "не по-справжньому" — залежно від контексту.

Наприклад, замість "ми грали понарошку" можна сказати "ми лише вдавали" або "ми гралися, ніби все було насправді".

До речі, про вислів "не по-справжньому" нещодавно нагадала й пісня виконавця Nikow — "Якщо це не по-справжньому", яка стала популярною в мережі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно вітатися зранку українською.