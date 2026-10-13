Вы тоже так говорили в детстве? Украинцы вспомнили забавные аналоги слова "понарошку"

Эти слова вернут в детство

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"Понарошку" или "пакабутки"? В детстве украинцы использовали разные слова, чтобы обозначить что-то ненастоящее. Однако привычное для многих "понарошку" — это русизм, которому есть украинские соответствия.

Поводом для дискуссии стал пост одной из пользовательниц Threads. Оказалось, что у этого слова есть немало необычных альтернатив. "Телеграф" собрал самые интересные из них.

"Я сейчас узнала, что оказывается не все в детстве говорили "понарошку", а есть еще какой-то аналог (я не запомнила)). Как у вас было?" — написала автор публикации.

Публикация в Threads

"Пакабутки" и другие варианты

Настоящим лидером обсуждения стало слово "пакабутки". В комментариях даже нашлись пользователи, попытавшиеся объяснить его происхождение.

"Покабутки. Аналог на "понарошку"".

"Это детское искажение слов "по-"+"как будто"".

"Покабутке".

Но это далеко не все варианты, которые припомнили участники обсуждения.

Как еще говорили в детстве

Среди ответов были и другие необычные слова и изречения:

"Буцімто".

"Кабутто)".

"Типа не по настоящему. Так и говорили".

"Понарошку и "как будто по настоящему"".

"Якбутто".

"Поніби".

"У нас был невидимый мир, и говорили по невидимому".

"Понібички".

"Навіграшки".

"У нас было понарошку".

"Потіпа".

"По-нібому".

Как сказать правильно

Слово "понарошку" пришло из русского языка. В украинском его можно заменить словами "нібито", "удавано", "жартома" или выражением "не по-справжньому" — в зависимости от контекста.

Например, вместо "ми грали понарошку" можно сказать "ми лише вдавали" или "ми гралися, ніби все було насправді".

Кстати, об выражении "не по-справжньому" недавно напомнила и песня исполнителя Nikow — "Якщо це не по-справжньому", которая стала популярной в сети.

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