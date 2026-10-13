Радіатори можуть підвести в найхолодніший день: що перевірити просто зараз

Поради щодо підготовки системи опалення до холодної погоди

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Перед початком опалювального сезону варто перевірити, чи рівномірно прогріваються радіатори. Якщо верхня частина холодна, а нижня тепла, це може свідчити про скупчення повітря в системі.

Як пише Realitatea, спускати повітря потрібно після охолодження радіатора. Після процедури слід перевірити тиск у котлі.

У якій послідовності перевіряти радіатори

Якщо будинок має перший і другий поверхи, посібник Vaillant радить спершу перевірити радіатори на нижньому рівні, а потім перейти нагору. Однак черговість залежить від конфігурації системи опалення: універсального правила починати з найближчого до котла радіатора чи з найдальшого немає.

У будинку на одному рівні поверхи не впливають на черговість. Дотримуйтеся рекомендацій виробника котла й системи опалення.

Як зрозуміти, що в радіаторі є повітря

Якщо радіатор нагрівається нерівномірно, у ньому могло скупчитися повітря. Наприклад, коли нижня частина тепла, а верхня залишається холодною або нагрівається значно повільніше, радіатор може потребувати спускання повітря.

Увімкніть опалення й перевірте, чи рівномірно нагріваються радіатори. Потім вимкніть систему та дочекайтеся, поки вони охолонуть. Не відкривайте клапан, доки вода гаряча: вона може спричинити опіки.

Якщо верх радіатора теплий, а низ холодний, причиною можуть бути відкладення всередині. Вони перешкоджають циркуляції води. Спускання повітря не обов’язково допоможе – у такому разі систему має перевірити фахівець.

Як спустити повітря з радіатора

Знадобляться ключ для клапана та ганчірка або невелика ємність для води. Спершу вимкніть опалення й дочекайтеся, поки радіатор охолоне. Потім виконайте такі кроки:

Знайдіть клапан для спускання повітря. Зазвичай він розташований у верхній частині радіатора.

Повільно відкрийте клапан відповідним ключем. Спочатку може бути чути шипіння повітря.

Коли вода потече рівномірно, обережно закрийте клапан. Спорожнювати радіатор не потрібно.

Витріть краплі води. За потреби повторіть процедуру з іншими радіаторами з такими самими ознаками.

Не відкручуйте клапан повністю й не затягуйте його надмірно. Якщо клапан заклинив, пошкодився або протікає, зверніться до сантехніка.

Перевірте тиск і роботу системи

Після спускання повітря тиск у системі може знизитися: разом із повітрям виходить певна кількість води. Перевірте манометр або індикатор тиску котла. Показник має відповідати діапазону, рекомендованому в інструкції саме до вашої моделі. Якщо тиск надто низький, доливайте воду лише за вказівками виробника. Не використовуйте автоматично значення, призначене для іншого котла.

Знову ввімкніть опалення й перевірте, чи рівномірно нагріваються радіатори. Якщо тиск швидко падає знову, систему має оглянути фахівець.

Коли потрібне балансування системи

Спускання повітря та балансування – різні процедури. Перша видаляє повітря з радіаторів, друга допомагає рівномірно розподілити між ними воду. Якщо одні радіатори нагріваються швидко, а інші залишаються холодними або довго набирають температуру, причина може бути в нерівномірному потоці води, налаштуваннях системи чи відкладеннях у радіаторах і трубах.

Якщо після спускання повітря та перевірки тиску проблема не зникає, попросіть сантехніка оглянути всю систему. Не змінюйте навмання налаштування зворотних клапанів: регулювання одного радіатора може вплинути на роботу інших.

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