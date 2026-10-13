Радіатори можуть підвести в найхолодніший день: що перевірити просто зараз
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Поради щодо підготовки системи опалення до холодної погоди
Перед початком опалювального сезону варто перевірити, чи рівномірно прогріваються радіатори. Якщо верхня частина холодна, а нижня тепла, це може свідчити про скупчення повітря в системі.
Як пише Realitatea, спускати повітря потрібно після охолодження радіатора. Після процедури слід перевірити тиск у котлі.
У якій послідовності перевіряти радіатори
Якщо будинок має перший і другий поверхи, посібник Vaillant радить спершу перевірити радіатори на нижньому рівні, а потім перейти нагору. Однак черговість залежить від конфігурації системи опалення: універсального правила починати з найближчого до котла радіатора чи з найдальшого немає.
У будинку на одному рівні поверхи не впливають на черговість. Дотримуйтеся рекомендацій виробника котла й системи опалення.
Як зрозуміти, що в радіаторі є повітря
Якщо радіатор нагрівається нерівномірно, у ньому могло скупчитися повітря. Наприклад, коли нижня частина тепла, а верхня залишається холодною або нагрівається значно повільніше, радіатор може потребувати спускання повітря.
Увімкніть опалення й перевірте, чи рівномірно нагріваються радіатори. Потім вимкніть систему та дочекайтеся, поки вони охолонуть. Не відкривайте клапан, доки вода гаряча: вона може спричинити опіки.
Якщо верх радіатора теплий, а низ холодний, причиною можуть бути відкладення всередині. Вони перешкоджають циркуляції води. Спускання повітря не обов’язково допоможе – у такому разі систему має перевірити фахівець.
Як спустити повітря з радіатора
Знадобляться ключ для клапана та ганчірка або невелика ємність для води. Спершу вимкніть опалення й дочекайтеся, поки радіатор охолоне. Потім виконайте такі кроки:
- Знайдіть клапан для спускання повітря. Зазвичай він розташований у верхній частині радіатора.
- Повільно відкрийте клапан відповідним ключем. Спочатку може бути чути шипіння повітря.
- Коли вода потече рівномірно, обережно закрийте клапан. Спорожнювати радіатор не потрібно.
- Витріть краплі води. За потреби повторіть процедуру з іншими радіаторами з такими самими ознаками.
Не відкручуйте клапан повністю й не затягуйте його надмірно. Якщо клапан заклинив, пошкодився або протікає, зверніться до сантехніка.
Перевірте тиск і роботу системи
Після спускання повітря тиск у системі може знизитися: разом із повітрям виходить певна кількість води. Перевірте манометр або індикатор тиску котла. Показник має відповідати діапазону, рекомендованому в інструкції саме до вашої моделі. Якщо тиск надто низький, доливайте воду лише за вказівками виробника. Не використовуйте автоматично значення, призначене для іншого котла.
Знову ввімкніть опалення й перевірте, чи рівномірно нагріваються радіатори. Якщо тиск швидко падає знову, систему має оглянути фахівець.
Коли потрібне балансування системи
Спускання повітря та балансування – різні процедури. Перша видаляє повітря з радіаторів, друга допомагає рівномірно розподілити між ними воду. Якщо одні радіатори нагріваються швидко, а інші залишаються холодними або довго набирають температуру, причина може бути в нерівномірному потоці води, налаштуваннях системи чи відкладеннях у радіаторах і трубах.
Якщо після спускання повітря та перевірки тиску проблема не зникає, попросіть сантехніка оглянути всю систему. Не змінюйте навмання налаштування зворотних клапанів: регулювання одного радіатора може вплинути на роботу інших.
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