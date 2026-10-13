Радиаторы могут подвести в самый холодный день: что проверить прямо сейчас

Советы по подготовке системы отопления к холодной погоде

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Перед началом отопительного сезона следует проверить, равномерно ли прогреваются радиаторы. Если верхняя часть холодная, а нижняя тёплая, это может свидетельствовать о скоплении воздуха в системе.

Как пишет Realitatea, спускать воздух нужно после охлаждения радиатора. После процедуры следует проверить давление котла.

В какой последовательности проверять радиаторы

Если дом имеет первый и второй этажи, руководство Vaillant советует сначала проверить радиаторы на нижнем уровне, а затем перейти вверх. Однако очередность зависит от конфигурации системы отопления: универсального правила начинать с ближайшего к котлу радиатора или с самого далекого нет.

В доме на одном уровне этажи не влияют на очередность. Соблюдайте рекомендации производителя котла и системы отопления.

Как понять, что в радиаторе есть воздух

Если радиатор нагревается неравномерно, в нём мог скопиться воздух. Например, когда нижняя часть тёплая, а верхняя остаётся холодной или нагревается значительно медленнее, радиатор, возможно, нуждается в спуске воздуха.

Включите отопление и проверьте, равномерно ли нагреваются радиаторы. Затем выключите систему и дождитесь, пока они остынут. Не открывайте клапан, пока вода горячая: она может вызвать ожоги.

Если верх радиатора тёплый, а низ холодный, причиной могут быть отложения внутри. Они препятствуют циркуляции воды. Спуск воздуха не обязательно поможет — в таком случае систему должен проверить специалист.

Как спустить воздух с радиатора

Понадобятся ключ для клапана и тряпка или небольшая ёмкость для воды. Сначала выключите отопление и дождитесь, пока радиатор остынет. Затем выполните следующие действия:

Найдите клапан для спуска воздуха. Обычно он расположен в верхней части радиатора.

Медленно откройте клапан соответствующим ключом. Сначала может быть слышно шипение воздуха.

Когда вода потечет равномерно, осторожно закройте клапан. Опорожнять радиатор не нужно.

Вытрите капли воды. При необходимости повторите процедуру с другими радиаторами с такими же признаками.

Не откручивайте клапан до конца и не затягивайте его слишком сильно. Если клапан заклинило, он поврежден или протекает, обратитесь к сантехнику.

Проверьте давление и работу системы

После спускания воздуха давление в системе может снизиться: вместе с воздухом выходит некоторое количество воды. Проверьте манометр или индикатор давления котла. Показатель должен соответствовать диапазону, рекомендованному в инструкции именно для вашей модели. Если давление слишком низкое, доливайте воду только в соответствии с указаниями производителя. Не используйте автоматически значение, предназначенное для другого котла.

Снова включите отопление и проверьте, равномерно ли нагреваются радиаторы. Если давление снова быстро падает, систему должен осмотреть специалист.

Когда требуется балансировка системы

Спуск воздуха и балансировка — это разные процедуры. Первая удаляет воздух из радиаторов, вторая помогает равномерно распределить воду между ними. Если одни радиаторы нагреваются быстро, а другие остаются холодными или долго набирают температуру, причина может заключаться в неравномерном потоке воды, настройках системы или отложениях в радиаторах и трубах.

Если после спускания воздуха и проверки давления проблема не исчезает, попросите сантехника осмотреть всю систему. Не меняйте наугад настройки обратных клапанов: регулировка одного радиатора может повлиять на работу других.

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