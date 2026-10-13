Радиаторы могут подвести в самый холодный день: что проверить прямо сейчас
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Советы по подготовке системы отопления к холодной погоде
Перед началом отопительного сезона следует проверить, равномерно ли прогреваются радиаторы. Если верхняя часть холодная, а нижняя тёплая, это может свидетельствовать о скоплении воздуха в системе.
Как пишет Realitatea, спускать воздух нужно после охлаждения радиатора. После процедуры следует проверить давление котла.
В какой последовательности проверять радиаторы
Если дом имеет первый и второй этажи, руководство Vaillant советует сначала проверить радиаторы на нижнем уровне, а затем перейти вверх. Однако очередность зависит от конфигурации системы отопления: универсального правила начинать с ближайшего к котлу радиатора или с самого далекого нет.
В доме на одном уровне этажи не влияют на очередность. Соблюдайте рекомендации производителя котла и системы отопления.
Как понять, что в радиаторе есть воздух
Если радиатор нагревается неравномерно, в нём мог скопиться воздух. Например, когда нижняя часть тёплая, а верхняя остаётся холодной или нагревается значительно медленнее, радиатор, возможно, нуждается в спуске воздуха.
Включите отопление и проверьте, равномерно ли нагреваются радиаторы. Затем выключите систему и дождитесь, пока они остынут. Не открывайте клапан, пока вода горячая: она может вызвать ожоги.
Если верх радиатора тёплый, а низ холодный, причиной могут быть отложения внутри. Они препятствуют циркуляции воды. Спуск воздуха не обязательно поможет — в таком случае систему должен проверить специалист.
Как спустить воздух с радиатора
Понадобятся ключ для клапана и тряпка или небольшая ёмкость для воды. Сначала выключите отопление и дождитесь, пока радиатор остынет. Затем выполните следующие действия:
- Найдите клапан для спуска воздуха. Обычно он расположен в верхней части радиатора.
- Медленно откройте клапан соответствующим ключом. Сначала может быть слышно шипение воздуха.
- Когда вода потечет равномерно, осторожно закройте клапан. Опорожнять радиатор не нужно.
- Вытрите капли воды. При необходимости повторите процедуру с другими радиаторами с такими же признаками.
Не откручивайте клапан до конца и не затягивайте его слишком сильно. Если клапан заклинило, он поврежден или протекает, обратитесь к сантехнику.
Проверьте давление и работу системы
После спускания воздуха давление в системе может снизиться: вместе с воздухом выходит некоторое количество воды. Проверьте манометр или индикатор давления котла. Показатель должен соответствовать диапазону, рекомендованному в инструкции именно для вашей модели. Если давление слишком низкое, доливайте воду только в соответствии с указаниями производителя. Не используйте автоматически значение, предназначенное для другого котла.
Снова включите отопление и проверьте, равномерно ли нагреваются радиаторы. Если давление снова быстро падает, систему должен осмотреть специалист.
Когда требуется балансировка системы
Спуск воздуха и балансировка — это разные процедуры. Первая удаляет воздух из радиаторов, вторая помогает равномерно распределить воду между ними. Если одни радиаторы нагреваются быстро, а другие остаются холодными или долго набирают температуру, причина может заключаться в неравномерном потоке воды, настройках системы или отложениях в радиаторах и трубах.
Если после спускания воздуха и проверки давления проблема не исчезает, попросите сантехника осмотреть всю систему. Не меняйте наугад настройки обратных клапанов: регулировка одного радиатора может повлиять на работу других.
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