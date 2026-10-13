Не викидайте і не спалюйте! Як перетворити опале листя на золото для городу

З нього можна зробити мульчу, компост і пухкий перегній для грядок

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Опале листя не обов’язково прибирати з ділянки й викидати. Воно захищає ґрунт від пересихання та вивітрювання, а згодом стає органічним добривом.

Здорове листя можна використовувати як мульчу, додати до компосту або залишити для приготування листового перегною. Перед застосуванням його краще подрібнити: воно швидше розкладеться і не зіб’ється в щільний шар, повідомляє "Телеграф".

Замульчуйте грядки та пристовбурні круги

Сухим листям вкривають вільні ділянки городу, міжряддя та ґрунт навколо чагарників. Мульча утримує вологу, згладжує перепади температури та заважає бур’янам пробиватися навесні. Для укриття підходить листя здорових дерев і чагарників.

Щоб вітер не розносив листя, розподіліть його рівним шаром і злегка притисніть. Ціле листя може злежатися і гірше пропускати воду і повітря, тому краще подрібнити його газонокосаркою або садовим подрібнювачем. Не укладайте товстий мокрий шар до стебел рослин – залиште навколо них трохи вільного місця.

Навесні мульчу можна відсунути, якщо ґрунт під нею довго залишається холодним, або залишити на грядці, щоб вона продовжувала розкладатися. Перед посадкою перевірте, чи шар не ущільнився, і при необхідності розпушіть його.

Додати листя в компост

Листя добре підходить для компосту, але його краще змішувати з іншими органічними залишками. Чергуйте подрібнене листя з травою, рослинними очистками та іншими матеріалами для компостної купи. Занадто щільний шар ускладнює доступ повітря, тому масу потрібно іноді перемішувати.

Якщо компост підсох, злегка зволожте його. Якщо він перезволожений, додайте сухе листя або інший пухкий матеріал. Зрілий компост стає темним та пухким, пахне лісовою землею. Його вносять у ґрунт при підготовці грядок або додають у ґрунт.

Не кладіть у компост листя з явними ознаками хвороб та шкідників: якщо купа недостатньо прогріється, збудники можуть зберегтися. Таке листя краще прибрати з ділянки окремо.

Приготуйте листовий перегній

Для листового перегною зберіть здорове листя в окрему купу або сітчастий контейнер. Подрібнене листя розкладається швидше. Підтримуйте масу помірно вологою та час від часу перемішуйте, щоб вона не злежувалася. На відміну від компостної купи, куди додають різні інгредієнти, тут основна сировина листя.

Перегній готовий, коли листя перетвориться на темну пухку масу. Її можна додати в ґрунт, щоб покращити структуру, або використовувати як мульчу. На розкладання потрібен час, тому листовий перегній зручно готувати заздалегідь.

Яке листя не використовувати

Не беріть листя з плямами, нальотом та іншими помітними ознаками ураження. Не розкладайте листя з газонів і ділянок, оброблених гербіцидами або іншими хімічними засобами по грядках: залишки препаратів можуть пошкодити рослини.

Листя, зібране біля доріг та на забруднених територіях, теж краще не використовувати для грядок та компосту. Чисте здорове листя можна розподілити по городу, а пошкоджене або підозріле – прибрати, не змішуючи з корисною органічною сировиною.

Зазначимо, сезонне прибирання присадибних ділянок нерідко обертається непередбаченими видатками. Намагаючись швидше навести порядок, власники приватних будинків і дач згрібають опале листя в десятки мішків і виставляють їх на тротуари, узбіччя або несуть до загальних сміттєвих баків. Така "утилізація" може закінчитись штрафом в Україні.