Не выкидывайте и не сжигайте! Как превратить опавшие листья в золото для огорода

Из них можно сделать мульчу, компост и рыхлый перегной для грядок

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Опавшую листву не обязательно убирать с участка и выбрасывать. Она защищает почву от пересыхания и выветривания, а со временем становится органическим удобрением.

Здоровые листья можно использовать как мульчу, добавить в компост или оставить для приготовления листового перегноя. Перед применением их лучше измельчить: так они быстрее разложатся и не собьются в плотный слой, сообщает "Телеграф".

Замульчируйте грядки и приствольные круги

Сухими листьями укрывают свободные участки огорода, междурядья и почву вокруг кустарников. Мульча удерживает влагу, сглаживает перепады температуры и мешает сорнякам пробиваться весной. Для укрытия подходят листья здоровых деревьев и кустарников.

Чтобы ветер не разносил листву, распределите её ровным слоем и слегка прижмите. Целые листья могут слежаться и хуже пропускать воду и воздух, поэтому лучше измельчить их газонокосилкой или садовым измельчителем. Не укладывайте толстый мокрый слой вплотную к стеблям растений – оставьте вокруг них немного свободного места.

Весной мульчу можно отодвинуть, если почва под ней долго остаётся холодной, или оставить на грядке, чтобы она продолжала разлагаться. Перед посадкой проверьте, не уплотнился ли слой, и при необходимости разрыхлите его.

Добавьте листья в компост

Листва хорошо подходит для компоста, но её лучше смешивать с другими органическими остатками. Чередуйте измельчённые листья с травой, растительными очистками и другими материалами для компостной кучи. Слишком плотный слой затрудняет доступ воздуха, поэтому массу нужно время от времени перемешивать.

Если компост подсох, слегка увлажните его. Если он переувлажнён, добавьте сухих листьев или другого рыхлого материала. Зрелый компост становится тёмным и рыхлым, пахнет лесной землёй. Его вносят в почву при подготовке грядок или добавляют в грунт.

Не кладите в компост листья с явными признаками болезней и вредителей: если куча недостаточно прогреется, возбудители могут сохраниться. Такую листву лучше убрать с участка отдельно.

Приготовьте листовой перегной

Для листового перегноя соберите здоровую листву в отдельную кучу или сетчатый контейнер. Измельчённые листья разлагаются быстрее. Поддерживайте массу умеренно влажной и время от времени перемешивайте, чтобы она не слёживалась. В отличие от компостной кучи, куда добавляют разные ингредиенты, здесь основное сырьё – листья.

Перегной готов, когда листья превратятся в тёмную рыхлую массу. Её можно добавить в почву, чтобы улучшить структуру, или использовать как мульчу. На разложение требуется время, поэтому листовой перегной удобно готовить заранее.

Какую листву не использовать

Не берите листья с пятнами, налётом и другими заметными признаками поражения. Не раскладывайте по грядкам листву с газонов и участков, обработанных гербицидами или другими химическими средствами: остатки препаратов могут повредить растения.

Листья, собранные у дорог и на загрязнённых территориях, тоже лучше не использовать для грядок и компоста. Чистую здоровую листву можно распределить по огороду, а повреждённую или подозрительную – убрать, не смешивая с полезным органическим сырьём.

Отметим, сезонная уборка приусадебных участков нередко оборачивается непредвиденными расходами. Пытаясь быстрее навести порядок, владельцы частных домов и дач сгребают опавшую листву в десятки мешков и выставляют их на тротуары, обочины или несут к общим мусорным бакам. Такая "утилизация" может закончиться штрафом в Украине.