Точно не залишаться на самоті. Чоловіки шаленіють від жінок з цими іменами

У кожної — власна "секретна зброя"

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Жінки з певними іменами мають особливу привабливість в очах протилежної статі. Вважається, що дівчатам на ім'я Яна, Ельвіра та Тая особливо щастить у коханні.

Комусь з них допомагають привертати увагу чоловіків практичність, комусь — життєрадісність чи лідерські якості. Про це розповідає "Радіо Трек".

Яна: мудрість і яскравий темперамент

Яна — розважлива й витривала жінка, яка практично дивиться на життя. Родзинка Яни — її темпераменті, який може так захопити чоловіка, що той втратить голову від почуттів.

Ельвіра: сильний характер і вміння користуватися красою

Ельвірі приписують лідерські якості та сильний характер, а з іншого боку ці дівчата примхливі. Змалечку Еля звикає бути в центрі уваги. Свою зовнішню привабливість вона вміє вдало використовувати.

Тая: життєрадісність, яка полонить обранця

Тая здатна знаходити радість у кожному дні. Поруч із нею обранець прагнутиме стати для неї найкращим. Її також називають фатальною жінкою, здатною надзвичайно сильно захопити чоловіка.

Важливо розуміти, що насправді успіх стосунків залежить не від імен пари, а від зрілості кожного та готовності працювати над собою відносинами. Інформація має розважальний, а не науковий характер.

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