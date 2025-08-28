Ботокс, підтяжка обличчя і не тільки: які пластичні операції робив Путін і як він виглядає зараз (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У мережі багато інформації про ймовірні пластичні операції російського президента
Володимир Путіна — російський диктатор та військовий злочинець, який розв’язав повномасштабну війну в Україні. У 2025 році президенту РФ виповниться 73 роки і останні десятиліття він робить все, щоб зберегти молодість та зовнішній вигляд російського царя.
"Телеграф" розповість, які пластичні операції та косметологічні процедури робив Путін у спробах уповільнити зовнішнє старіння.
Путін та його пластичні операції
Чутки та домисли про те, що президент Росії Володимир Путін захоплюється пластичними операціями та ін’єкціями ботоксу, з’явилися близько 10 років тому. У ЗМІ та соцмережах раз у раз порівнювали фотографії Путіна різних років і припускали, які втручання він міг робити у спробах зберегти молодість.
До речі, у цьому контексті в мережі обговорюють і ймовірних двійників Путіна. Адже на деяких фото та відео можна помітити суттєві відмінності у зовнішності. Серед найпоширеніших операцій та втручань, які приписують Путіну – уколи ботоксу, підтяжка обличчя, блефаропластика та філери.
Так, наприклад, ще 2011 року британська газета The Guardian цитувала пластичних хірургів, які припустили, що Путін робив ін’єкції ботокса в лоб, підтяжку нижніх повік і філери в щоки. У 2018 році в соцмережах активно обговорювали набряклість обличчя Путіна та його очі, що постійно сльозяться, в контексті наслідків пластичного втручання.
У 2020 році чутки про те, що російський президент користується послугами пластичних хірургів та косметологів, посилилися. А в 2022 році експерти називали обличчя Путіна "пухлим", припускаючи, що його захоплення ботоксом та філерами набуло регулярної основи.
У 2023–2024 роках західні видання Daily Mail та GB News писали про "чудеса", які відбуваються із зовнішністю російського диктатора. Експерти відзначають, що найімовірніше Путін коле на ботокс, але й робить спеціальні гормональні ін’єкції в гонитві за молодістю.
Раніше "Телеграф" розповідав, коли востаннє бачили Януковича і де він може бути. А може, Віктор Федорович уже помер?