Ботокс, підтяжка обличчя і не тільки: які пластичні операції робив Путін і як він виглядає зараз (фото)

Володимир Путіна — російський диктатор та військовий злочинець, який розв’язав повномасштабну війну в Україні. У 2025 році президенту РФ виповниться 73 роки і останні десятиліття він робить все, щоб зберегти молодість та зовнішній вигляд російського царя.

"Телеграф" розповість, які пластичні операції та косметологічні процедури робив Путін у спробах уповільнити зовнішнє старіння.

Путін на думку хірургів, робить не лише уколи ботоксу, а й підтяжки обличчя

Путін та його пластичні операції

Чутки та домисли про те, що президент Росії Володимир Путін захоплюється пластичними операціями та ін’єкціями ботоксу, з’явилися близько 10 років тому. У ЗМІ та соцмережах раз у раз порівнювали фотографії Путіна різних років і припускали, які втручання він міг робити у спробах зберегти молодість.

Путін при владі в РФ вже близько 20 років, за цей час його зовнішність змінилася

До речі, у цьому контексті в мережі обговорюють і ймовірних двійників Путіна. Адже на деяких фото та відео можна помітити суттєві відмінності у зовнішності. Серед найпоширеніших операцій та втручань, які приписують Путіну – уколи ботоксу, підтяжка обличчя, блефаропластика та філери.

Експерти зазначають, що Путін захоплюється "уколами краси"

Так, наприклад, ще 2011 року британська газета The Guardian цитувала пластичних хірургів, які припустили, що Путін робив ін’єкції ботокса в лоб, підтяжку нижніх повік і філери в щоки. У 2018 році в соцмережах активно обговорювали набряклість обличчя Путіна та його очі, що постійно сльозяться, в контексті наслідків пластичного втручання.

У контексті змін у зовнішності обговорюють також і двійників Путіна.

У 2020 році чутки про те, що російський президент користується послугами пластичних хірургів та косметологів, посилилися. А в 2022 році експерти називали обличчя Путіна "пухлим", припускаючи, що його захоплення ботоксом та філерами набуло регулярної основи.

У 2023–2024 роках західні видання Daily Mail та GB News писали про "чудеса", які відбуваються із зовнішністю російського диктатора. Експерти відзначають, що найімовірніше Путін коле на ботокс, але й робить спеціальні гормональні ін’єкції в гонитві за молодістю.

У Кремлі всі ці роки заперечують будь-які втручання у зовнішність Путіна.

Так Путин виглядає у 2025 році. Фото: Getty Images

