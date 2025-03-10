АОЗ не законтрактувала жодної, навіть пробної партії вітчизняних 155-мм пострілів, — ЗМІ

Агенція оборонних закупівель станом на початок березня не законтрактувала жодної, навіть пробної партії вітчизняних 155-мм пострілів.

Про це йдеться в матеріалі Української правди, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що в Україні є потенціал по випуску боєприпасів 155-мм. Ще восени минулого року приватна компанія "Українська бронетехніка" разом із одним із європейських партнерів подали пропозицію на постачання 155-мм пострілів.

Співрозмовники видання в Мінстратегпромі оцінюють потужності цього виробництва десь у 100 тисяч штук на перший рік.

Джерела в Міноборони розповіли, що міністерство навіть відряджало експертів оцінити виробництва в Україні і в ЄС.

"Однак станом на початок березня АОЗ не законтрактувала жодної, навіть пробної партії. Не краща ситуація і з технологічним озброєнням типу безпілотників різних систем тощо. …

УП поспілкувалась із кількома виробниками різних БПЛА, і станом на початок березня ситуація з контрактуванням доволі непроста. Частина виробників мала перехідні контракти з минулого року до початку березня, частина – не має угод взагалі. Декому підписали невеликі короткі контракти на маленькі партії дронів і обіцяють підписати великі "скоро". Для частини це "скоро" уже настало, але одразу почалось інше – чекання реальних авансів "сьогодні – завтра", — зазначає автор матеріалу.

Також, пише видання, у великої кількості виробників традиційного конвенційного озброєння – від мін і мінометів до артилерії і навіть ракет – часто контракти також закінчувалися в лютому.