АОЗ не законтрактовала ни одной, даже пробной партии отечественных 155-мм выстрелов, — СМИ

Агентство оборонных закупок по состоянию на начало марта не законтрактовало ни одной, даже пробной партии отечественных 155-мм выстрелов.

Об этом говорится в материале Украинской правды, передает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что в Украине есть потенциал по выпуску боеприпасов 155 мм. Еще осенью прошлого года частная компания "Украинская бронетехника" вместе с одним из европейских партнеров подала предложение на поставку 155-мм выстрелов.

Собеседники издания в Минстратегпроме оценивают мощности этого производства в 100 тысяч штук на первый год.

Источники в Минобороны рассказали, что министерство даже отправляло экспертов оценить производства в Украине и ЕС.

"Однако по состоянию на начало марта АОЗ не законтрактовало ни одной, даже пробной партии. Не лучше ситуация и с технологическим вооружением типа беспилотников разных систем и т.д. …

УП пообщалась с несколькими производителями разных БПЛА, и на начало марта ситуация с контрактованием довольно непростая. Часть производителей имела переходные контракты с прошлого года до начала марта, часть – нет имеет соглашений вообще. Некоторым подписали небольшие короткие контракты на маленькие партии дронов и обещают подписать большие скоро. Для части это "скоро" уже наступило, но сразу началось другое – ожидание реальных авансов "сегодня – завтра", – отмечает автор материала.

Также, пишет издание, у большого количества производителей традиционного конвенционного вооружения – от мин и минометов до артиллерии и даже ракет – часто контракты также заканчивались в феврале.