Учасники NAUDI зустрілися з ініціаторами законодавчого пакета Defense City

В NAUDI готують пропозиції та зміни до пакету законопроєктів Defense City

У Комітетах Верховної Ради України 4 липня представники понад двох десятків підприємств – учасників Національної Асоціації Оборонної Промисловості України (NAUDI) з усіх куточків України за ініціативи керівництва Асоціації зустрілися з головою парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим та представниками Міністерства оборони.

Презентуючи зміни, автори концепції наголосили, що Defense City має стати дієвим інструментом для стимулювання розвитку української оборонки. Йдеться про ті пропозиції та питання функціонування галузі, що накопичились за час повномасштабного вторгнення.

Між ініціаторами Defense City та підприємствами ОПК відбулася тривала, предметна та конструктивна дискусія щодо змісту новацій, підсумком якої стала домовленість про спільну підготовку документів до другого читання.

У вступному слові заступник голови Асоціації Сергій Висоцький від імені присутніх висловив подяку ініціаторам законопроєктів за внесення їх на розгляд парламенту і готовність співпрацювати з NAUDI задля їхнього удосконалення до другого читання.

"Інструменти, закладені у пакет законопроєктів Defense City, посилюють ОПК і загалом – державу. Аби вони були якісно імплементовані в закон, потрібен експертний кваліфікований діалог. Огульна критика, як і беззаперечне схвалення, знищують здорові ініціативи, спрямовані на розвиток національного ОПК та посилення обороноздатності України. Тому вважаємо правильним рішенням запросити до дискусії у рамках засідання парламентського комітету як представників оборонної індустрії, так і громадських активістів", — наголосив він.

Зі свого боку виконавчий директор NAUDI Сергій Гончаров відзначив відкритість депутатів Верховної Ради та представників Міноборони до пошуку оптимальних рішень.

"Головне, що парламент та МО займають конструктивну позицію, готові до діалогу з галуззю та готові сприймати наші критичні зауваження", — відзначив він.

Наразі в NAUDI узгоджують пропозиції та зміни до пакету законопроєктів. Галузь зацікавлена, аби було захищене і суспільство, і доброчесні виробники", — зазначив він.