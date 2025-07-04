Участники NAUDI встретились с инициаторами законодательного пакета Defense City

В NAUDI готовят предложения и изменения в пакет законопроектов

В Комитетах Верховной Рады Украины 4 июля представители более двух десятков предприятий – участников Национальной Ассоциации Оборонной Промышленности Украины (NAUDI) со всех уголков Украины по инициативе руководства Ассоциации встретились с главой парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым и представителями Министерства обороны.

Презентуя изменения, авторы концепции подчеркнули, что Defense City должно стать действенным инструментом для стимулирования развития украинской оборонки. Речь идет о предложениях и вопросах функционирования отрасли, которые накопились за время полномасштабного вторжения.

Между инициаторами Defense City и предприятиями ОПК состоялась продолжительная, предметная и конструктивная дискуссия по содержанию новаций, итогом которой стала договоренность о совместной подготовке документов ко второму чтению.

Во вступительном слове заместитель главы Ассоциации Сергей Высоцкий выразил благодарность инициаторам законопроектов за внесение их на рассмотрение парламента и готовность сотрудничать с NAUDI для их усовершенствования ко второму чтению.

"Инструменты, заложенные в пакет законопроектов Defense City, усиливают ОПК и в целом – государство. Чтобы они были качественно имплементированы в закон, нужен экспертный квалифицированный диалог. Общая критика, как и безоговорочное одобрение, уничтожают здоровые инициативы, направленные на развитие национального ОПК и усиление оборонососпособности Украины. Поэтому счиатем правильным решением пригласить к дискуссии в рамках заседания парламентского комитета как представителей оборонной индустрии, так и общественных активистов", — подчеркнул он.

Со своей стороны, исполнительный директор NAUDI Сергей Гончаров отметил открытость депутатов Верховной Рады и представителей Минобороны к поиску оптимальных решений.

"Главное, что парламент и МО занимают конструктивную позицию, готовы к диалогу с отраслью и готовы воспринимать наши критические замечания", — отметил он.

В настоящее время в NAUDI согласовывают предложения и изменения в пакет законопроектов. Отрасль заинтересована, чтобы было защищено и общество, и добросовестные производители", — отметил он.