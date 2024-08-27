Через місяць в Одесі відбудуться велике хокейне змагання, — президент ФХУ Георгій Зубко

Провідні хокейні команди України зійдуться на льоду одеського Палацу спорту 25-29 вересня, щоб позмагатися за Кубок імені Анатолія Хорозова. По це повідомила Федерація хокею України.

Окрім спортивних заходів та активностей для молоді, буде проводитися також збір коштів на легендарну 12-у БрСП "Азов" НГУ. Частина прибутку від продажу квитків спрямують на закупівлю надсучасних РЕБ-систем, які захищатимуть бійців на передовій від атак ворожих БПЛА.

Крім того, благодійний турнір, який пройде в Одесі 25-29 вересня, має привернути увагу до захисників "Азовсталі", які вже третій рік перебувають у російському полоні. Цією співпрацею Федерація хокею України нагадує, що майбутнє українського спорту залежить від тих, хто боронить нашу свободу сьогодні.

Це буде вже четвертий розіграш Кубка України, перший відбувся у 2007 році, тоді переможцем став київський "Сокіл". До січня 2022 року турнір не проводився. Відтоді змагання почали носити ім'я Анатолія Хорозова, першого президента Федерації хокею України, першого українця, внесеного до Зали слави Міжнародної федерації хокею на льоду (IIHF).

"Хто підніме Кубок цього разу? Попереду цікава боротьба!", — зауважив Георгій Зубко, президент Федерації хокею України.