Через месяц в Одессе состоятся крупные хоккейные соревнования, — президент ФХУ Георгий Зубко

Ведущие хоккейные команды Украины сойдутся на льду одесского Дворца спорта 25-29 сентября, чтобы сразиться за Кубок имени Анатолия Хорозова. Об этом сообщила Федерация хоккея Украины.

Кроме спортивных мероприятий и активностей для молодежи будет проводиться также сбор средств на легендарную 12-ю БрСП "Азов" НГУ. Часть прибыли от продажи билетов будет направлена на закупку сверхсовременных РЭБ-систем, которые будут защищать бойцов на передовой от атак враждебных БПЛА.

Кроме того, благотворительный турнир, который пройдет в Одессе 25-29 сентября, должен привлечь к защитникам "Азовстали", которые уже третий год находятся в российском плену. Этим сотрудничеством Федерация хоккея Украины напоминает, что будущее украинского спорта зависит от тех, кто защищает нашу свободу сегодня.

Это будет уже четвертый розыгрыш Кубка Украины, первый состоялся в 2007 году, тогда победителем стал киевский "Сокол". До января 2022 турнир не проводился. С этого момента соревнования начали носить имя Анатолия Хорозова, первого президента Федерации хоккея Украины, первого украинца, внесенного в Зал славы Международной федерации хоккея на льду (IIHF).

"Кто поднимет Кубок в этот раз? Впереди интересная борьба!", — отметил Георгий Зубко, президент Федерации хоккея Украины.