"Шахтар" — "Панатінаїкос": онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Гірники намагаються пройти кваліфікацію у другому за силою єврокубку

У четвер, 14 серпня, "Шахтар" та "Панатінаїкос" зіграють другий поєдинок у рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА сезону 2025/26. У першій грі команди переможця не виявили (0:0).

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Панатінаїкос". Початок гри о 21:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу "Шахтар" — "Панатінаїкос" (оновлюється)

Новини перед грою "Шахтар" — "Панатінаїкос"

Де дивитись матч "Шахтар" — "Панатінаїкос"

Зустріч "Шахтар" — "Панатінаїкос" відбудеться на стадіоні "Мейскі" у Кракові (Польща). У прямому етері в Україні гру покажуть "УПЛ ТБ" та "Київстар ТБ". Для безкоштовного перегляду матчу на платформі "Київстар ТБ" потрібна реєстрація. Канал "УПЛ ТБ" доступний у кабельних мережах та на ОТТ-платформах.

Прогноз букмекерів на матч "Шахтар" — "Панатінаїкос"

На думку букмекерів, донецький клуб є беззаперечним фаворитом другої гри, а також протистояння. Аналітики оцінюють ймовірність тріумфу Гірників у 55% проти 20% за греків.

Перша гра між командами завершилася з рахунком 0:0. Суперником переможця 2-матчевого протистояння "Шахтаря" та "Панатінаїкоса" у раунді плей-офф ЛЄ стане "Самсунспор" (Туреччина). Той, хто програє, зіграє в 4-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій проти невдахи пари "Серветт" (Швейцарія) — "Утрехт" (Нідерланди).

Повний відеоогляд матчу "Панатінаїкос" — "Шахтар"

Нагадаємо, "Шахтар" у сезоні 2024/25 став лише третім у чемпіонаті України. Крім того, донецький клуб виграв Кубок України, обігравши "Динамо" у фіналі. Саме цей тріумф дозволив донецькій команді пробитися до кваліфікації ЛЄ 2025/26. У першому відбірному раунді Ліги Європи Гірники пройшли фінський "Ільвес" (6:0, 0:0). Потім донеччани вибили з турніру "Бешикташ" (4:2, 2:0).