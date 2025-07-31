"Шахтар" пройшов "Бешикташ" у Лізі Європи (відео)

Донецький клуб пройшов турецький бар’єр

У четвер, 31 липня, "Шахтар" у рамках 2-го відбіркового раунду Ліги Європи УЄФА сезону 2025/26 зіграв поєдинок-відповідь проти "Бешикташа". У першій грі Гірники завдали Чорним Орлам болісної поразки в Туреччині (4:2).

Зустріч, що проходила на стадіоні у "Мейскі" у Кракові (Польща), завершилася з рахунком 2:0 на користь Гірників. Про це повідомляє "Телеграф".

Гірники активно розпочали зустріч та отримали нагороду за зусилля у вигляді гола. На 12-й хвилині Кевін прицільним ударом у верхній кут відкрив рахунок у грі. Примітно, що бразилець обіцяв забити 3 голи у ворота "Бешикташа" і виконав свою обіцянку (з урахуванням 2 матчів — Ред.). Під завісу першої 45-хвилинки Каунас Еліас подвоїв перевагу Гірників.

У другому таймі команди голів не забивали. За сумою двох матчів "Шахтар" пробився до наступного раунду відбору ЛЄ.

"Шахтар" – "Бешикташ" — 2:0 (перший матч – 4:2)

Голи: Кевін, 12, Еліас, 45+2

Попередження: Матвієнко, 37, Педріньйо да Сілва, 60, Очеретько, 70, Вінісіус, 71, Бондар, 75, Аліссон, 90+2 – Тікназ, 15, Пауліста, 71, Топчу, 79

"Шахтар": Різник – Педріньйо Азеведо, Матвієнко, Бондар, Вінісіус (Гочолеішвілі, 81) – Педріньйо да Сілва (Судаков, 64), Марлон (Бондаренко, 57), Очеретько – Кевін, Еліас (Траоре, 64), Аліссон (Невертон, 57).

"Бешикташ": Гюнок – Топчу, Удуохай, Пауліста, Свенссон – Їлмаз (Бінгьол, 78), Тікназ (Хаджіахметович, 46) – Мучі (Юрасек, 87), Рафа, Маріу (Уйсал, 87) – Абрагам (Киличсой, 64).

Статистика матчу "Бешикташ" - "Шахтар"

Повний відеоогляд матчу "Шахтар" — "Бешикташ":

Таким чином, суперником "Шахтаря" у 3-му відбірному раунді Ліги Європи стане "Панатінаїкос" (Греція). "Бешикташ" зіграє у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій проти "Німме Калью" (Естонія).

Нагадаємо, "Шахтар" у сезоні 2024/25 став лише третім у чемпіонаті України. Крім того, донецький клуб виграв Кубок України, обігравши "Динамо" у фіналі. Саме цей тріумф дозволив донецькій команді пробитися до кваліфікації ЛЄ 2025/26.

У першому відбірному раунді ЛЄ Гірники пройшли фінський "Ільвес" (6:0, 0:0). У 2-му кваліфікаційному раунді донеччани в гостях обіграли "Бешикташ". Під час гри турецькі фанати атакували тренерський штаб Гірників. Згодом стало відомо, що головний тренер "Шахтаря" Арда Туран додатково мотивував молодих бразильців. Крім того, турецький фахівець потрапив у скандал на батьківщині через інтерв’ю.