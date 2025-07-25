У Туреччині розкрили секрет перемоги "Шахтаря" над "Бешикташем"

Турецькі ЗМІ виявили слід Неймара в успіху Гірників

Донецький "Шахтар" переміг "Бешикташ" у першому матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА сезону 2025/26 (4:2). Перемогу Гірникам принесли точні удари бразильців.

Головний тренер "Шахтаря" Арда Туран додатково мотивував бразильців перед важливою грою. Про це повідомляє playspor.

"Арда Туран подзвонив Неймару перед матчем "Бешикташ" — "Шахтар" і попросив його поговорити з трьома молодими бразильцями: Кевіном, Алісоном та Егіналдо. Мотивовані Неймаром, ці три бразильці влаштували "Бешикташу" справжню битву на полі ", — йдеться у повідомленні.

Кевін оформив дубль із "Бешикташем", а Аліссон та Егіналдо забили по голу.

Зазначимо, Туран та Неймар знайомі за виступами за "Барселону".

Гра-відповідь між командами відбудеться в четвер, 31 липня. Зазначимо, суперником переможця 2-матчевого протистояння "Шахтаря" і "Бешикташа" стане невдаха в парі "Рейнджерс" (Шотландія) — "Панатінаїкос" (Греція). Той, хто програє, зіграє в 3-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій проти переможця пари "Сент-Патрікс" (Ірландія)/"Німме Калью" (Естонія).

Нагадаємо, "Шахтар" у сезоні 2024/25 став лише третім у чемпіонаті України. Крім того, донецький клуб виграв Кубок України, обігравши "Динамо" у фіналі. Саме цей тріумф дозволив донецькій команді пробитися до кваліфікації ЛЕ 2025/26. У першому відбірному раунді ЛЄ Гірники пройшли фінський "Ільвес" (6:0, 0:0).