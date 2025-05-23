Чемпіонат України з футболу, 30-й тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

У першості України відбудеться останній тур

У п’ятницю, 23 травня, двома матчами за "виживання" стартує 30 тур Української прем’єр-ліги (УПЛ). Напередодні у чемпіонаті України визначились усі медалісти.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та відеоогляди всіх матчів 30-го туру чемпіонату України з футболу. Додамо, що у прямому етері в Україні всі ігри транслює "УПЛ ТБ". У центральній зустрічі у битві за останнє місце у єврокубках зіграють "Карпати" та "Зоря", а також "Полісся" та "Кривбас".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 30-го туру чемпіонату України з футболу (оновлюється)

П’ятниця, 23 травня

15:30. "Оболонь" – "Лівий Берег"

15:30. "Інгулець" – "Ворскла"

Субота, 24 травня

13:00. "Чорноморець" – "Олександрія"

15:30. "Рух" – "Шахтар"

18:00. "Динамо" – "Колос"

Неділя, 25 травня

15:30. "Верес" – ЛНЗ

18:00. "Карпати" – "Зоря"

18:00. "Полісся" – "Кривбас"

Нагадаємо, минулого туру "Карпати" програли "Колосу" (1:2), через що ризикують втратити місце в єврокубках. Цікаво, що львівський клуб додатково мотивував суперників, для яких цей поєдинок мав товариський характер.