"Шахтер" - "Панатинаикос": онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Горняки пытаются пройти квалификацию во втором по силе еврокубке

В четверг, 14 августа, "Шахтер" и "Панатинаикос" сыграют второй поединок в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2025/26. В первой игре команды победителя не выявили (0:0).

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Панатинаикос". Начало игры в 21:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча "Шахтер" — "Панатинаикос" (обновляется)

Новости перед игрой "Шахтер" - "Панатинаикос"

Где смотреть матч "Шахтер" — "Панатинаикос"

Встреча "Шахтер" — "Панатинаикос" состоится на стадионе "Мейски" в Кракове (Польша). В прямом эфире в Украине игру покажут "УПЛ ТБ" и "Київстар ТБ". Для бесплатного просмотра матча на платформе "Київстар ТБ" необходима регистрация. Канал "УПЛ ТБ" доступен в кабельных сетях и на ОТТ-платформах.

Прогноз букмекеров на матч "Шахтер" — "Панатинаикос"

По мнению букмекеров, донецкий клуб — безоговорочный фаворит второй игры, а также противостояния. Аналитики оценивают вероятность триумфа Горняков в 55% против 20% за греков.

Первая игра между командами завершилась со счетом 0:0. Соперником победителя 2-матчевого противостояния "Шахтера" и "Панатинаикоса" в раунде плей-офф ЛЕ станет "Самсунспор" (Турция). Проигравший сыграет в 4-м квалификационном раунде Лиги конференций против неудачника пары "Серветт" (Швейцария) – "Утрехт" (Нидерланды).

Полный видеообзор матча "Панатинаикос" — "Шахтер"

Напомним, "Шахтер" в сезоне 2024/25 стал лишь третьим в чемпионате Украины. Кроме того, донецкий клуб выиграл Кубок Украины, обыграв "Динамо" в финале. Именно этот триумф позволил донецкой команде пробиться в квалификацию ЛЕ 2025/26. В первом отборочном раунде ЛЕ Горняки прошли финский "Ильвес" (6:0, 0:0). Затем дончане выбили из турнира "Бешикташ" (4:2, 2:0).