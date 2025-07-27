Реакція тренера "Шахтаря" на гарячу українку стала хітом у мережі (відео)

Турецький фахівець дав коротке інтерв’ю українській журналістці

Донецький "Шахтар" обіграв "Бешикташ" (4:2) у першому матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА сезону 2025/26. Клубна пресслужба після цього поспілкувалася з головним тренером Гірників Ардою Тураном.

Інтерв’ю у наставника донеччан брала Дар’я Савіна, ведуча "Шахтаря", модель і дружина захисника Гірників Валерія Бондаря. Турецький фахівець помітно нервував і уникав зорового контакту з журналісткою, яка була одягнена у коротку чорну сукню.

Дане відео завірусилося у турецькому сегменті Інтернету. Користувачі масово коментують ситуацію.

"Просто уяви її "журналісткою, яка робить свою роботу", а не "гарною дівчиною", і тобі не доведеться так кривлятися", — заявив Ахмет Хакан.

"Якщо ти не можеш подивитися жінці в очі, тому що боїшся дружини — твоє минуле наповнене "скелетами", і дружина тобі не довіряє. Якщо ж ти не дивишся жінці в очі через свій менталітет — ти бачиш у жінках тільки об’єкт. Коротко кажучи, зав’язуй, Туран", — написав Bilgehan Yönter.

"Арда Туран досі добре показував себе, і, видно, буде ще кращим тренером, але що це за дивацтво?! Тобі скільки років, одружений чоловік, об’їздив весь світ. Дядько, ти повинен дивитися жінці в обличчя, прямо дивитися! Що за дивні, ганебні рухи? Це ж зневага до жінки як до людини", — написав KafkAcab.

Нагадаємо, Туран одружений з турецькою моделлю Аслихан Доган. Свідком на їхньому весіллі у 2018 році був президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

Весілля Арди Турана та Аслихан Доган

Аслихан Доган

Арда Туран та Аслихан Доган

Додамо, що інтерв’ю також вплинуло на Савіну. Турецькі фанати просять у соцмережах моделі, щоб Дар’я розпочала роботу в одному з турецьких клубів.

Дар’я Савіна працює журналісткою у "Шахтарі"

Дар’я Савіна показала глибоке декольте

Дар’я Савіна у Стамбулі

Зазначимо, суперником переможця 2-матчевого протистояння "Шахтаря" і "Бешикташа" стане невдаха пари "Рейнджерс" (Шотландія) — "Панатінаїкос" (Греція). Той, хто програє, зіграє в 3-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій проти переможця пари "Сент-Патрікс" (Ірландія)/"Німме Калью" (Естонія).

Відеоогляд матчу "Бешикташ" — "Шахтар"

Нагадаємо, "Шахтар" у сезоні 2024/25 став лише третім у чемпіонаті України. Крім того, донецький клуб виграв Кубок України, обігравши "Динамо" у фіналі. Саме цей тріумф дозволив донецькій команді пробитися до кваліфікації ЛЄ 2025/26. У першому відбірному раунді ЛЄ Гірники пройшли фінський "Ільвес" (6:0, 0:0).

У 2-му кваліфікаційному раунді донеччани в гостях обіграли "Бешикташ" (4:2). Під час гри турецькі фанати атакували тренерський штаб Гірників. Згодом стало відомо, що головний тренер "Шахтаря" Арда Туран додатково мотивував молодих бразильців.