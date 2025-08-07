"Шахтар" через помилку судді не зміг обіграти "Панатінаїкос" у Лізі Європи (відео)

Гірники намагаються пробитися до основного етапу Ліги Європи

У четвер, 7 серпня, "Шахтар" та "Панатінаїкос" зіграли перший поєдинок у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи УЄФА сезону 2025/26. Напередодні Гірники стартували у чемпіонаті України.

Зустріч на стадіоні "Спірос Луїс" в Афінах (Греція) завершилася з рахунком 0:0. Про це повідомляє "Телеграф".

Перший тайм пройшов на зустрічних курсах, але з невеликою кількістю моментів. Гірники атакували багато, але нечасто доводили справу до ударів.

У другому таймі команди по черзі мали перевагу, але голів глядачі так і не побачили. Додамо, що на 74-й хвилині Егіналдо, що вийшов на заміну, обійшов двох захисників, пробрався в чужий штрафний, але вдарити як слід не зумів. На повторі було чітко видно, що захисник руками штовхав форварда "Шахтаря", проте арбітри VAR з невідомих причин не переглянули повтору моменту. Гру судила бельгійська бригада арбітрів на чолі з Еріком Ламбрехтсом.

Крім того, слід відзначити воротаря донеччан Дмитра Різника, який зробив декілька суперсейвів під завісу зустрічі.

"Панатінаїкос" – "Шахтар" — 0:0

Попередження: Чірівелья, 20, Кір'якопулос, 46 – Марлон, 16

"Панатінаїкос": Дронговські – Кір’якопулос (Младенович, 56), Туба, Палмер-Браун, Коцірас – Чірівелья (Гнезда-Черін, 56), Максимович – Джуричич (Сіопіс, 56), Тете (Зарурі, 68), Пельїстрі – Свідерські.

"Шахтар": Різник – Педріньйо Азеведо, Матвієнко, Бондар, Вінісіус – Судаков, Марлон (Бондаренко, 46), Очеретько – Невертон, Еліас (Егіналду, 73, Швед, 76), Аліссон (Педріньйо да Сілва, 73).

Статистика матчу Панатінаїкос - Шахтар

Повний відеоогляд матчу "Панатінаїкос" — "Шахтар":

Гра-відповідь між командами пройде 14 серпня. Суперником переможця 2-матчевого протистояння "Шахтаря" та "Панатінаїкоса" у раунді плей-офф ЛЄ стане "Самсунспор" (Туреччина). Той, хто програє, зіграє в 4-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій проти невдахи пари "Серветт" (Швейцарія) — "Утрехт" (Нідерланди).

Нагадаємо, "Шахтар" у сезоні 2024/25 став лише третім у чемпіонаті України. Крім того, донецький клуб виграв Кубок України, обігравши "Динамо" у фіналі. Саме цей тріумф дозволив донецькій команді пробитися до кваліфікації Ліги Європи 2025/26. У першому відбірному раунді ЛЄ Гірники пройшли фінський "Ільвес" (6:0, 0:0). Потім донеччани вибили з турніру "Бешикташ" (4:2, 2:0).