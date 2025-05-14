"Шахтар" у рекордний раз виграв Кубок України, перемігши "Динамо" у серії пенальті (відео)

Українські гранди зійшлися у битві за трофей у Житомирі

У середу, 14 травня, у Житомирі відбувся фінал Кубка України з футболу сезону 2024/25. У вирішальній грі зустрічалися донецький "Шахтар" та київське "Динамо".

Зустріч, що проходила на Центральному стадіоні міста, завершилася з рахунком 1:1 в основний час та після овертаймів, а в серії пенальті тріумфував "Шахтар" — 6:5.

Команди провели нудний перший тайм, у якому практично не було гольових моментів. Єдиний гол у першій половині зустрічі оформив вінгер "Динамо" Андрій Ярмоленко, який переправив м’яч у ворота з метрів 10-ти після блискучого прострілу Дубінчака.

У другому таймі картина гри значно змінилася. Футболісти додали швидкостей та емоцій, що призвело до пристрастей на полі та гола. Дебютне взяття воріт за Гірників оформив Кауан Еліас, який замкнув навіс Алісона з правого флангу. Зрештою справа дійшла до овертаймів, а потім і до серії пенальті. У футбольній лотереї тріумфували футболісти "Шахтаря", єдиний пенальті не забив "динамівець" Олександр Караваєв.

"Шахтар" – "Динамо" – 1:1 (по пенальті 6:5)

Голи: Еліас (64) – Ярмоленко (44)

Серія пенальті: 1:0 – Назарина, 1:1 – Ванат, 2:1 – Аліссон, 2:2 – Бражко, 3:2 – Кевін, 3:3 – Піхальонок, 4:3 – Еліас, 4:4 – Вівчаренко, 5:4 – Грам, 5:5 – Михайленко, 6:5 – Криськів, 6:5 – Караваєв (воротар)

Попередження: Егіналду (34), Марлон (53) – Ванат (53), Ярмоленко (61), Дубінчак (97)

"Шахтар": Різник, Педро Енріке, Бондар, Матвієнко, В. Тобіас (Грам, 102), Марлон (Криськів, 62), Судаков (Цуканов, 90+1), Кевін, Бондаренко (Назарина, 62), Педріньйо (Аліссон, 62), Егіналду (Еліас, 46)

"Динамо": Нещерет, Дубінчак (Вівчаренко, 105), Михавко (Біловар, 112), Попов, Тимчик, Михайленко, Буяльський (Піхальонок, 82), Шапаренко (Бражко, 74), Кабаєв (Караваєв, 91), Ярмоленко (Волошин, 82), Ванат

Таким чином "Шахтар" виграв свій 15-й Кубок України, що є рекордом. Цей успіх дозволить Гірникам зіграти у Лізі Європи 2025/26.

Повний відеоогляд матчу "Шахтар" — "Динамо" буде доступний тут пізніше:

Повне відео матчу "Шахтар" — "Динамо":

Нагадаємо, "Динамо" та "Шахтар" стартували у Кубку України з 1/8 фіналу. Кияни пройшли "Ворсклу" (2:1), а потім "Рух" (1:0). Донеччани вибили з турніру "Зорю" (1:0) та "Олександрію" (1:0). "Динамо" у півфіналі Кубка України здолало "Буковину" з Першої ліги з рахунком 4:1. "Шахтар" своєю чергою насилу пройшов "Полісся" (1:0).

Додамо, що у квітні Біло-Сині та Гірники провели репетицію фіналу, зігравши Класичне дербі в УПЛ. Матч, який проходив на "Арені Львів" завершився внічию з рахунком 2:2, що фактично вибило "Шахтар" із чемпіонських перегонів. У першому колі "Динамо" та "Шахтар" також зіграли внічию (1:1).