"Шахтар" у новій формі пройшов фінський бар’єр у Лізі Європи (відео)

Гірники без проблем крокують до наступного раунду відбору

У четвер, 17 липня, донецький "Шахтар" зіграв гостьовий поєдинок 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА сезону 2025/26 проти фінського "Ільвеса". У першій грі Гірники знищили суперника з рахунком 6:0.

Зустріч, що проходила на стадіоні "Таммела" у Тампере (Фінляндія), завершилася з рахунком 0:0. Про це повідомляє "Телеграф".

Перший тайм пройшов під диктовку "Шахтаря", проте голів, як і безліч моментів, глядачі так і не побачили. У другому таймі Гірники активізувалися і щоразу завершували свої атаки ударами. Проте забити цього разу не вдалося.

"Ільвес" – "Шахтар" — 0:0 (перший матч – 0:6)

Попередження: Юккола, 70 – Вінісіус, 40

"Ільвес": Віртанен – Кумпу, Міеттунен, Мяенпяя – Улунду (Юккола, 58), Попович (Ветелі, 58), Асперген (Тіїтінен, 68), Валліус – Стьопін (Акіньємі, 68), Гютенен, Канга (Седербек, 83).

"Шахтар": Різник – Азарові, Грам, Бондар, Вінісіус (Гочолеішвілі, 55) – Очеретько, Бондаренко (Судаков, 68), Педріньйо да Сілва (Назарина, 81) – Невертон, Траоре (Еліас, 67), Егіналду (Швед, 55).

Статистика матчу Ільвес - Шахтар

Повний відеоогляд матчу "Ільвес" — "Шахтар" буде доступний тут пізніше.

Таким чином, за підсумками 2-матчевого протистояння з "Ільвесом" "Шахтар" вийшов у другий відбірковий раунд Ліги Європи, де зіграє із турецьким "Бешикташем" (Стамбул). Ігри відбудуться 24 та 31 липня.

Нагадаємо, "Шахтар" у сезоні 2024/25 став лише третім у чемпіонаті України. Крім того, донецький клуб виграв Кубок України, обігравши "Динамо" у фіналі. Саме цей тріумф дозволив донецькій команді пробитися до кваліфікації ЛЄ 2025/26.