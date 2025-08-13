"Шахтар" — "Панатінаїкос": букмекери оцінили шанси команд у Лізі Європи

Гірники – фаворити протистояння

У четвер, 14 серпня, "Шахтар" та "Панатінаїкос" зіграють другий поєдинок у рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА сезону 2025/26. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Панатінаїкос".

На думку букмекерів, донецький клуб є беззаперечним фаворитом другої гри, а також протистояння. Про це повідомляє Favbet. Аналітики оцінюють ймовірність тріумфу Гірників у 55% проти 20% за греків.

Прогноз букмекерів на матч відбору Ліги Європи "Шахтар" — "Панатінаїкос"

Favbet: (перемога "Шахтаря" 1,73 — нічия 3,80 — перемога "Панатінаїкоса" 5,00)

William Hill: (1,70 — 3,60 — 4,40)

Bwin: (1,71 — 3,70 — 4,60)

Перша гра між командами завершилася з рахунком 0:0. Суперником переможця 2-матчевого протистояння "Шахтаря" та "Панатінаїкоса" у раунді плей-офф ЛЄ стане "Самсунспор" (Туреччина). Той, хто програє, зіграє в 4-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій проти невдахи пари "Серветт" (Швейцарія) — "Утрехт" (Нідерланди).

Нагадаємо, "Шахтар" у сезоні 2024/25 став лише третім у чемпіонаті України. Крім того, донецький клуб виграв Кубок України, обігравши "Динамо" у фіналі. Саме цей тріумф дозволив донецькій команді пробитися до кваліфікації Ліги Європи 2025/26. У першому відбірному раунді ЛЄ Гірники пройшли фінський "Ільвес" (6:0, 0:0). Потім донеччани вибили з турніру "Бешикташ" (4:2, 2:0).