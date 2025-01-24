Зрадниця України Навка відгрохала палац у Москві (відео)

Колишня спортсменка підтримує главу Кремля, хоч і народилася в Україні

Олімпійська чемпіонка у танцях на льоду, дружина прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова Тетяна Навка анонсувала відкриття льодового палацу у Москві. Навка заробляє на президентських грантах, роблячи льодові шоу із відомими російськими фігуристами.

Про відкриття "Навка-Арени" Тетяна, яка народилася у Дніпрі, повідомила на своєму telegram-каналі. Льодовий палац відкриється у 2025 році.

У соцмережах "Навка-Арена" описується як "перший у Росії льодовий шоу-театр, академія фігурного катання". У центрі проходитимуть заняття з більш ніж 20 видів спорту. У квітні Тетяна планує провести тут ювілейне шоу.

Загальна площа комплексу, побудованого на Мневниківській заплаві (Москва), складе 20 тисяч квадратних метрів, зал вміщує 2 тисячі осіб.

Раніше повідомлялося, що колишня українська фігуристка вкрала для свого льодового шоу українську пісню. Крім того, Пєсков говорив, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну від Навки відмовилися її українські подруги, через що "Тетяні було дуже боляче".