"Тварюки ненавидять Росію": у РФ бісяться після рішення у фігурному катанні

78-річна тренерка накинулася на спортивних чиновників у цьому виді спорту

Заслужений тренер СРСР із фігурного катання Тетяна Тарасова різко відреагувала на рішення Міжнародного союзу ковзанярів (ISU). Напередодні ISU дозволив росіянам брати участь у відборі на Олімпійські ігри в Парижі, щоправда, не в танцювальних дуетах та в спортивних парах.

Відповідний коментар Тарасової наводить Р-Спорт. Вона назвала представників ISU "тварюками, які ненавидять Росію".

"В одиночному катанні тільки допустили. Повинно було поїхати більше. І що, ми тепер за це маємо говорити ISU спасибі? Тварюки ненавидять нашу країну.

Вони не допустили нас у парному катанні. 33 роки поспіль ми були першими в парному катанні та визначали всі напрямки розвитку парного катання у світі.

Це дуже сумно, я навіть не думала, що так розстроюсь після цього рішення. Це несправедливе та нечесне рішення. Є якась приреченість. Те, що вони з нами зробили, жахливо", — сказала Тарасова.

В олімпійському відборі від РФ братимуть участь фігуристи Аделія Петросян, Аліна Горбачова, Петро Гуменник та Владислав Дікіджі. Кваліфікаційний турнір відбудеться у Пекіні (Китай) у вересні.

Нагадаємо, у Росії батько юної фігуристки побив суддю з фігурного катання через незадовільні оцінки дочки. Напередодні у російській фігурці спалахнув скандал через сексуальні домагання відомого тренера.