У російському фігурному катанні спалахнув грандіозний скандал (відео)

Михайло Корнілов
Євген Плющенко та Олена Костильова Новина оновлена 29 листопада 2025, 18:28
Євген Плющенко та Олена Костильова. Фото Getty Images, instagram.com/lena.kostyleva

У справі постраждала неповнолітня фігуристка

Дворазовий олімпійський чемпіон з фігурного катання Євген Плющенко вступив у публічний конфлікт з матір’ю 14-річної фігуристки Олени Костильової Іриною. Днями ситуація загострилася до краю.

Що потрібно знати

  • В Академії Плющенка звинуватили Ірину в побоях доньки
  • Мати фігуристки не заперечує звинувачення, проте наполягає на фальсифікації деяких фактів
  • Думка в мережі розділилася

Яна Рудковська, дружина Плющенка та співвласниця академії "Ангели Плющенко", звинуватила Ірину в побоях дочки. Вона опублікувала фото та відео докази у telegram.

Після кожного разу, коли нам ставало відомо про насильство на адресу нашої фігуристки, ми викликали органи влади: поліцію, опіку, представника у справах неповнолітніх.

Але щоразу йшли назустріч проханням Олени та обіцянкам мами більше так не робити…

Все було спрямоване на те, щоб зберегти сім’ю, бо будь-якій дівчинці потрібна мати! Але хіба це — любляча мати?

Яна Рудківська

Євген Плющенко та Яна Рудковська із сином Олександром
Мати фігуристки заявила, що справді штовхнула свою дочку, але зробила це у відповідь на агресію доньки.

Олена вибігла з льоду без чохлів, сіла на лаву… Через 2 хвилини я прийшла. Нугуманова (тренерка) вмовляла її повернутися на кригу. Та істерила. Я сказала: знімай ковзани. Нема чого кричати. Олена продовжувала репетувати. Я почала знімати з неї ковзани без чохлів. Вона штовхнула мене. Я її.

І що? Чому я маю терпіти хамство дитини до матері?

Ірина Костильова

Олена Костильова з мамою Іриною
У мережі користувачі розкритикували російське фігурне катання, яке погрязло у скандалах. Дісталося й учасникам конфлікту.

Зазначимо, Ірина звинувачує Плющенка у травмі доньки, скороченні тренувань, поганих програмах, спробі нав’язати невигідний контракт за допомогою батька доньки та втрати навичок у спортсменки. Плющенко, у свою чергу, дорікає матір у жорстокому поводженні з дитиною, образах, порушенні правил його академії та блокуванні комунікації з фігуристкою.

Олена Костильова
Довідка: Олена Костильова — чемпіонка Росії-2025 серед юніорок, переможниця Гран-прі Росії-2025 серед юніорів, бронзова призерка чемпіонату Росії-2024 зі стрибків.

Нагадаємо, у Росії давно говорять про звірства тренерів у фігурному катанні. При цьому спортсменки, що подорослішали, підтримують такий підхід. Наприклад, олімпійська чемпіонка з фігурного катання Олена Бережна виступила за жорсткі методи роботи з дітьми. А дворазова медалістка Олімпійських ігор із фігурного катання Євгенія Медведєва розповідала, як за допомогою знущань із неї ліпили чемпіонку.

