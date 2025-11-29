У російському фігурному катанні спалахнув грандіозний скандал (відео)

Після кожного разу, коли нам ставало відомо про насильство на адресу нашої фігуристки, ми викликали органи влади: поліцію, опіку, представника у справах неповнолітніх.

Але щоразу йшли назустріч проханням Олени та обіцянкам мами більше так не робити…

Все було спрямоване на те, щоб зберегти сім’ю, бо будь-якій дівчинці потрібна мати! Але хіба це — любляча мати?