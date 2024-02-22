Дружина Пєскова просить у Путіна гроші на "Лебедине озеро"

Дружина російського топчиновника багатіє за рахунок держбюджету РФ

Олімпійська чемпіонка в танцях на льоду, дружина речника президента РФ Дмитра Пєскова Тетяна Навка зробила запит на отримання президентського гранту для проведення своїх льодових шоу. Напередодні Навка потрапила у скандал, використавши для свого заходу українську пісню.

Дружина Пєскова запросила 58598600 рублів (близько 24 млн грн), при цьому співфінансування складе 667001400 рублів (близько 278 млн грн). Про це повідомляє Президентський фонд культурних ініціатив.

Навка планує провести 25 шоу "Вечори на Хуторі" у Сіріусі (Сочі), 10 шоу "Вечори на Хуторі" в Москві, 25 показів балету на льоду "Лебедине озеро" в Санкт-Петербурзі, 25 шоу "Лускунчик" у Москві та 25 льодових шоу в рамках весняно-осіннього туру містами Росії.

Також гроші на подібні заходи просить дворазовий олімпійський чемпіон з фігурного катання Євген Плющенко та хореограф Ілля Авербух. Плющенко збирається "популяризувати та просувати традиційні духовно-моральні цінності сім’ї через колаборацію музики, мистецтва, спорту, казки". Авербух хоче провести серію льодових шоу "Разом і назавжди" у Сочі.

У мережі розкритикували льодові шоу путінських лизоблюдів. Російські користувачі вважають, що Навка та інші просто заробляють за рахунок держбюджету.

Нагадаємо, уродженка Дніпра Навка вважає Путіна єдиною людиною, яка може керувати Росією.

Раніше дружина Плющенка Яна Рудковська порівняла свої льодові шоу з концертами Бейонсе, викликавши сміх у мережі.