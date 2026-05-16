"Знову цілий день захоплював Фінляндію без закуски": радянський футболіст переплюнув Медведєва
Колишній центральний захисник збірної СРСР у поважному віці став пропагандистом
Ексзахисник ЦСКА та збірної СРСР Володимир Пономарьов образив футболістів збірної Росії, а також легіонерів у першості РФ. При цьому він зробив випад у бік Заходу.
Що потрібно знати
- Пономарьов образив футболістів-легіонерів у РФ та російських збірників
- Володимир звинувачує у невдачах Росії Захід
- У мережі сміються з колишнього гравця
Відповідний коментар Пономарьова наводить sport24.ru. За словами Володимира, РФ пустила заробляти у свій футбол "сволоту-іноземців", через що в збірній Росії зараз грає "ла*но". Пономарьов звинувачує в руїні російського футболу Захід, який застосував санкції.
Рівень нашого футболу слабкий. Ми допустили будь-яких сволот-іноземців, які приїжджають сюди заробляти гроші будь-якими шляхами, а наші хлопці сидять. Наші хлопці спочатку хочуть грати у футбол, а потім гроші заробляти, а ці – навпаки.
Ось кого набирати до збірної? Карпін узяв Облякова, Кисляка та Барінова – вони ніякі. Вони в наш час лише за дубль грали б. А всі ними захоплюються: "Обляков зробив пас лівою ногою один раз! Кисляк дуже добре подав!" Йолкі-палки, навіщо такі дурниці говорити? Вони мають пахати як Папа Карло. Англійці кажуть: покажіть своїх півзахисників і ми скажемо, що у вас за команда. А у нас г*вно, а не півзахисники.
Без міжнародних турнірів рівень стає ще гіршим – немає жодної практики. Граємо з островами Зеленого Мису – це абсурд! Хіба ж так можна? Навпаки, розтренуєшся з такими суперниками.
Якщо нас і надалі не повертатимуть у міжнародні турніри, то рівень нашого футболу впаде ще сильніше. Потрібно діяти політично – тикати цих сволот в та паразитів носом у всі справи, щоб вони знали, хто такі росіяни. Думаю, доживемо до нашого повернення. Коли СВО (так у РФ називають війну проти України, — Ред.) закінчиться, тоді все й стане на свої місця.
У мережі висміяли Пономарьова, який кидається на всіх поспіль. Користувачі вважають, що 86-річний ексфутболіст говорить у стилі заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, а тому називають Володимира його "учителем". Інший користувач фразою "Знову цілий день захоплював Фінляндію без закуски" продемонстрував безглуздість висловлювань Пономарьова.
Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Перша спроба УЄФА повернути Росію на міжнародну арену провалилася через реакцію деяких європейських країн.