Рівень нашого футболу слабкий. Ми допустили будь-яких сволот-іноземців, які приїжджають сюди заробляти гроші будь-якими шляхами, а наші хлопці сидять. Наші хлопці спочатку хочуть грати у футбол, а потім гроші заробляти, а ці – навпаки.

Ось кого набирати до збірної? Карпін узяв Облякова, Кисляка та Барінова – вони ніякі. Вони в наш час лише за дубль грали б. А всі ними захоплюються: "Обляков зробив пас лівою ногою один раз! Кисляк дуже добре подав!" Йолкі-палки, навіщо такі дурниці говорити? Вони мають пахати як Папа Карло. Англійці кажуть: покажіть своїх півзахисників і ми скажемо, що у вас за команда. А у нас г*вно, а не півзахисники.

Без міжнародних турнірів рівень стає ще гіршим – немає жодної практики. Граємо з островами Зеленого Мису – це абсурд! Хіба ж так можна? Навпаки, розтренуєшся з такими суперниками.

Якщо нас і надалі не повертатимуть у міжнародні турніри, то рівень нашого футболу впаде ще сильніше. Потрібно діяти політично – тикати цих сволот в та паразитів носом у всі справи, щоб вони знали, хто такі росіяни. Думаю, доживемо до нашого повернення. Коли СВО (так у РФ називають війну проти України, — Ред.) закінчиться, тоді все й стане на свої місця.