Як зберегти петрушку свіжою до місяця: спосіб, про який знають не всі
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Петрушка швидко в’яне і часто її доводиться викидати
Петрушка — одна з найпопулярніших зелених приправ на кухні. Але, як і вся інша зелень, вона чутлива до вологи і бактерій та швидко псується. Достатньо кількох днів у холодильнику без підготовки — і петрушка втрачає колір, аромат і смак.
Розповідаємо, як цього уникнути і зберігати петрушку свіжою до цілого місяця.
Як зберегти свіжу петрушку надовго
Вам знадобляться харчова сода, вода, скляна банка та паперовий рушник.
- Налийте в миску воду і додайте столову ложку харчової соди. Занурте петрушку в розчин на кілька хвилин. Розчин знищить бактерії і забруднення, які прискорюють псування зелені.
- Добре промийте петрушку чистою водою, змінюючи її три рази.
- Дайте петрушці трохи підсохнути. Потім покладіть на дно скляної банки паперовий рушник — він буде вбирати зайву вологу. Складіть нарізану або цілу петрушку в банку, закрийте кришкою і поставте в холодильник.
Цей простий метод дозволяє зберегти зелень свіжою, ароматною і зеленою протягом трьох-чотирьох тижнів, стверджується на порталі Superzena.
Як заморозити петрушку
Якщо ви знаєте, що найближчим часом петрушка не знадобиться для приготування страв, її можна заморозити.
- Промийте зелень і добре обсушіть. За бажанням можна бланшувати її: на кілька секунд опустити в киплячу воду, а потім одразу перекласти в крижану.
- Наріжте петрушку, розкладіть по пакетах або контейнерах і відправте в морозильну камеру.
У морозилці петрушка зберігається кілька місяців.
Як засушити петрушку
Сушена петрушка — ще один надійний спосіб зберегти зелень. Вимийте її, промокніть рушником і залиште сохнути в темному, добре провітрюваному місці на кілька днів. Готову сушену зелень зберігайте в герметичному контейнері подалі від вологи. У такому вигляді петрушка залишатиметься ароматною цілий рік.