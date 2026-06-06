Як зберегти петрушку свіжою до місяця: спосіб, про який знають не всі

Петрушка швидко в’яне і часто її доводиться викидати

Петрушка — одна з найпопулярніших зелених приправ на кухні. Але, як і вся інша зелень, вона чутлива до вологи і бактерій та швидко псується. Достатньо кількох днів у холодильнику без підготовки — і петрушка втрачає колір, аромат і смак.

Розповідаємо, як цього уникнути і зберігати петрушку свіжою до цілого місяця.

Як зберегти свіжу петрушку надовго

Вам знадобляться харчова сода, вода, скляна банка та паперовий рушник.

Налийте в миску воду і додайте столову ложку харчової соди. Занурте петрушку в розчин на кілька хвилин. Розчин знищить бактерії і забруднення, які прискорюють псування зелені. Добре промийте петрушку чистою водою, змінюючи її три рази. Дайте петрушці трохи підсохнути. Потім покладіть на дно скляної банки паперовий рушник — він буде вбирати зайву вологу. Складіть нарізану або цілу петрушку в банку, закрийте кришкою і поставте в холодильник.

Цей простий метод дозволяє зберегти зелень свіжою, ароматною і зеленою протягом трьох-чотирьох тижнів, стверджується на порталі Superzena.

Як заморозити петрушку

Якщо ви знаєте, що найближчим часом петрушка не знадобиться для приготування страв, її можна заморозити.

Промийте зелень і добре обсушіть. За бажанням можна бланшувати її: на кілька секунд опустити в киплячу воду, а потім одразу перекласти в крижану. Наріжте петрушку, розкладіть по пакетах або контейнерах і відправте в морозильну камеру.

Петрушку можна заморожувати та сушити. Фото згенероване ІІ

У морозилці петрушка зберігається кілька місяців.

Як засушити петрушку

Сушена петрушка — ще один надійний спосіб зберегти зелень. Вимийте її, промокніть рушником і залиште сохнути в темному, добре провітрюваному місці на кілька днів. Готову сушену зелень зберігайте в герметичному контейнері подалі від вологи. У такому вигляді петрушка залишатиметься ароматною цілий рік.