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Як зберегти петрушку свіжою до місяця: спосіб, про який знають не всі

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Петрушка
Петрушка. Фото Колаж "Телеграфу"

Петрушка швидко в’яне і часто її доводиться викидати

Петрушка — одна з найпопулярніших зелених приправ на кухні. Але, як і вся інша зелень, вона чутлива до вологи і бактерій та швидко псується. Достатньо кількох днів у холодильнику без підготовки — і петрушка втрачає колір, аромат і смак.

Розповідаємо, як цього уникнути і зберігати петрушку свіжою до цілого місяця.

Як зберегти свіжу петрушку надовго

Вам знадобляться харчова сода, вода, скляна банка та паперовий рушник.

  1. Налийте в миску воду і додайте столову ложку харчової соди. Занурте петрушку в розчин на кілька хвилин. Розчин знищить бактерії і забруднення, які прискорюють псування зелені.
  2. Добре промийте петрушку чистою водою, змінюючи її три рази.
  3. Дайте петрушці трохи підсохнути. Потім покладіть на дно скляної банки паперовий рушник — він буде вбирати зайву вологу. Складіть нарізану або цілу петрушку в банку, закрийте кришкою і поставте в холодильник.

Цей простий метод дозволяє зберегти зелень свіжою, ароматною і зеленою протягом трьох-чотирьох тижнів, стверджується на порталі Superzena.

Як заморозити петрушку

Якщо ви знаєте, що найближчим часом петрушка не знадобиться для приготування страв, її можна заморозити.

  1. Промийте зелень і добре обсушіть. За бажанням можна бланшувати її: на кілька секунд опустити в киплячу воду, а потім одразу перекласти в крижану.
  2. Наріжте петрушку, розкладіть по пакетах або контейнерах і відправте в морозильну камеру.
Як зберігати свіжу петрушку, сушити і заморожувати
Петрушку можна заморожувати та сушити. Фото згенероване ІІ

У морозилці петрушка зберігається кілька місяців.

Як засушити петрушку

Сушена петрушка — ще один надійний спосіб зберегти зелень. Вимийте її, промокніть рушником і залиште сохнути в темному, добре провітрюваному місці на кілька днів. Готову сушену зелень зберігайте в герметичному контейнері подалі від вологи. У такому вигляді петрушка залишатиметься ароматною цілий рік.

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