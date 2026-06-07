Що категорично заборонено робити у свято 7 червня, щоб не сполохати успіх

Цього дня віруючі дотримуються деяких заборон та спостерігають за погодою

У неділю, 7 червня, православні та греко-католики вшановують пам’ять Феодота Анкірського. За старим стилем сьогодні згадують третє обретіння голови Іоанна Предтечі.

"Телеграф" розповідає, що потрібно знати про свято, головні заборони та погодні прикмети на цей день.

Церковне свято 7 червня

7 червня за новим календарем ПЦУ віруючі згадують святого мученика Феодота Анкірського, який жив у ІІІ столітті в Малій Азії. З юних років він присвятив себе християнству, а в зрілому віці відкрив готель, де проповідував серед язичників, звертаючи багатьох із них у свою віру. Під час жорстоких гонінь Феодот укривав християн у своєму домі, допомагав їм рятуватися від переслідувань та таємно ховав загиблих за віру.

Згідно з переказами, за праведне життя Бог наділив Феодота даром зцілення та чудотворення. Невдовзі про діяльність святого дізнався місцевий правитель, після чого Феодота кинули до в’язниці. Незважаючи на ув’язнення, він відмовився зректися Христа і прийняв мученицьку смерть.

У неділю, 7 червня, вшановують пам’ять Феодота Анкірського. Фото: згенеровано ШІ, "Телеграф"

Що не можна робити сьогодні?

Не можна сваритися, лаятися та конфліктувати — це може привернути неприємності та поневіряння.

Не варто лихословити, пустословити, розпускати плітки і поширювати чутки — це загрожує хворобами і труднощами.

Не рекомендується проявляти заздрість та жадібність.

Не можна відмовляти у допомозі нужденним і у милостині.

Заборонено давати чи брати гроші у борг.

Не можна забирати собі першу спійману рибу — її потрібно відпустити назад у воду, щоб не сполохати удачу та достаток.

Погодні прикмети на 7 червня

Якщо чути грім — увесь тиждень йтиме дощ.

Якщо роса на листі — дощі будуть короткочасними.

Якщо вранці над землею стелиться туман — день буде похмурим.

Якщо увечері голосно квакають жаби — незабаром буде ясна погода.

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