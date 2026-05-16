"Опять целый день захватывал Финляндию без закуски": советский футболист переплюнул Медведева
Бывший центральный защитник сборной СССР в почтенном возрасте стал пропагандистом
Экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев оскорбил футболистов сборной России, а также легионеров в первенстве РФ. При этом он сделал выпад в сторону Запада.
Что нужно знать
- Пономарев оскорбил футболистов-легионеров в РФ и российских сборников
- Владимир винит в неудачах России Запад
- В сети смеются над бывшим игроком
Соответствующий комментарий Пономарева приводит sport24.ru. По словам Владимира, РФ пустила зарабатывать в свой футбол "сволочей-иностранцев", из-за чего в сборной России сейчас играет "го*но". Пономарев винит в разрухе российского футбола Запад, который применил санкции.
Уровень нашего футбола слабенький. Мы допустили всяких сволочей-иностранцев, которые приезжают сюда зарабатывать деньги любыми путями, а наши ребята сидят. Наши ребята сначала хотят играть в футбол, а потом деньги зарабатывать, а эти – наоборот.
Вот кого набирать в сборную? Карпин взял Облякова, Кисляка и Баринова – они никакие. Они в наше время только за дубль играли бы. А все ими восхищаются: "Обляков сделал пас левой ногой один раз! Кисляк очень хорошо подал!" Елки-палки, зачем такие глупости говорить? Они должны пахать как Папа Карло. Англичане говорят: покажите своих полузащитников, и мы скажем, что у вас за команда. А у нас г*вно, а не полузащитники.
Без международных турниров уровень становится еще хуже – нет никакой практики. Играем с островами Зеленого Мыса – это абсурд! Разве так можно? Наоборот, растренируешься с такими соперниками.
Если нас и дальше не будут возвращать в международные турниры, то уровень нашего футбола упадет еще сильнее. Надо действовать политически – тыкать этих сволочей и паразитов носом во все дела, чтобы они знали, кто такие русские. Думаю, доживем до нашего возвращения. Когда СВО (так в РФ называют войну в против Украины, — Ред.) закончится, тогда все и встанет на свои места.
В сети высмеяли Пономарева, который бросается на всех подряд. Пользователи считают, что 86-летний экс-футболист говорит в стиле заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, а потому называют Владимира его "учителем". Другой пользователь фразой "Опять целый день захватывал Финляндию без закуски" продемонстрировал нелепость высказываний Пономарева.
Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Первая попытка УЕФА вернуть Россию на международную арену провалилась из-за реакции некоторых европейских стран.