Намети заборонені? Київський метрополітен поставив крапку у болючому питанні

Під час тривоги треба брати лише неохідні речі

Використання наметів в київському метро під час тривоги дійсно може суперечити чинним нормам. Про це "Телеграфу" повідомили у відповіді на запит у Київському метрополітені.

В документі зазначено, що підземні станції метро виконують дві функції — перевезення пасажирів у метро та працюють як укриття під час тривоги. При цьому має бути забезпечена безперебійна робота станцій як укриття.

"На сьогодні Додатком Б Державних будівельних норм України "Захисні споруди цивільного захисту" ДБН В.2.2-5:2023 встановлені норми мінімальної площі на одну особу в основному приміщенні для укриття", — йдеться у відповіді.

Зауважимо, що мінімальна площа основного приміщення на одну особу становить 0,6 м². При цьому висота приміщення має бути не менше ніж 2 метри, а корисний об'єм повітря — не менше ніж 1,5 м³ на людину.

Відповідь метрополітену

Відповідь метрополітену

У компанії наголосили, що особи, які прибувають до укриття, можуть мати із собою тільки необхідні речі, дводобовий запас продуктів. При цьому забороняється приносити до споруд легкозаймисті речовини та громіздкі речі, що можуть перешкоджати розміщенню людей. Під останнє цілком можуть підпадати й намети, особливо якщо вони перевищують зазначені норми.

Люди з наметами в метро 24 січня 2026. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Наголосимо, що норми на одну особу в 0,6 м² — це відносно площі приміщення та відповідно до протипожежної безпеки, тобто це не конкретна цифра площі, яку може займати одна людина.

"Разом із цим, розміщення особистих речей населення в укритті не повинно створювати перешкод для пересування людей, роботи станції та забезпечення шляхів евакуації (…) На підприємстві також наголошують на важливості дотримання взаємоповаги, відповідальності та необхідності враховувати потреби інших людей", — додали в комунальному підприємстві.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити станції київського метро більш безпечнішими.