Анатолій Підгорний: "Майно громади належить кожному жителю області, зокрема і тим, хто зараз на фронті "

Війна внесла корективи в життя кожного українця, зокрема, в управління комунальним майном. Голова Черкаської обласної ради Анатолій Підгорний поділився своєю позицією щодо приватизації, управління майном в умовах війни та майбутніх рішень, які має ухвалити рада. Ми обговорили конфлікти на останній сесії, необхідність інвентаризації та важливість збереження ресурсів для ветеранів і громади.

У цьому інтерв'ю Анатолій Підгорний пояснює, чому його фракція виступає проти поспішного продажу майна, розповідає про вплив війни на економіку області та висловлює своє бачення майбутнього.

Анатолію Вікторовичу, що ви очікуєте від наступної сесії Черкаської обласної ради 20.12.2024 року?

— Я очікую конструктивної, злагодженої роботи депутатського корпусу обласної ради у цей непростий час збройного протистояння. Черкащина чекає на прийняття конкретних, виважених і консолідованих рішень, які так необхідні громаді. На порядок денний винесено багато проблемних питань, і я сподіваюся, що вони знайдуть своє позитивне вирішення на наступній сесії.

На минулій сесії стався конфлікт. Які першочергові рішення мають бути ухвалені для розв'язання цього конфлікту та забезпечення прозорості в управлінні майном?

— Питання управління майном не нове. Ми не чекали сесії, а ухвалили традиційні щорічні рішення щодо проведення повної інвентаризації майна. Усі підприємства обласної ради до кінця року виконали це розпорядження. Коли інвентаризація завершилася, ми поінформували депутатів і надали їм можливість долучитися до процесу, що демонструє нашу відкритість у питаннях майна.

Кожен депутат може отримати відповіді на будь-які питання, зокрема, безпосередньо від балансоутримувачів чи керівників комунальних підприємств. Результати інвентаризації будуть подані на розгляд профільної комісії з питань комунальної власності, підприємництва та регуляторної політики. Головою цієї комісії є депутат Вусик Віктор Миколайович. Я доручив систематизувати результати інвентаризації та надати пропозиції профільній комісії.

Більше того, на сесії нас звинувачували у бездіяльності в питаннях по приватизації, однак сама ж профільна комісія жодного разу за каденцію не ініціювала цього питання. В той час, як в інших радах під час засідань депутати ініціюють важливі питання, які вважають за потрібне розглянути.

Як ви оцінюєте ефективність управління комунальним майном у Черкаській області за останні роки? Чи є потреба у системних змінах?

— Ми, як депутати, намагаємося залишатися конструктивними і враховувати реалії цього часу. На початку каденції ми розуміли, що є питання, які залишаються актуальними багато років, і працювали над системою заходів для їх вирішення. Одним із фундаментальних рішень було питання приватизації непрофільного майна, яке не виконує соціально значущих функцій. Це стосується медицини, освіти та інших спеціалізованих закладів.

Однак пандемія COVID-19 і повномасштабна війна змусили нас переглянути підходи до приватизації. Ми не допустили погіршення ситуації на підприємствах комунальної власності, які залишилися у спадок із певними проблемами. Попри складні умови, деякі підприємства демонструють непогану динаміку прибутку. Немає збанкрутілих чи неліквідних підприємств, а збиткові вдається виводити з кризового стану.

Як ви ставитеся до звинувачень у демарші політичної сили "Черкащани" на минулій сесії обласної ради?

— В області є певні політичні сили, які не розуміючи коли закінчиться війна вже розпочали політичні та виборчі процеси, що вкрай негативно впливає на роботу не тільки обласної ради, але й на важливість прийняття рішень в межах області.

— Ми намагалися знайти компроміс і узгодити позицію. Ми не є противниками приватизації чи позбавлення облради неліквідного майна, але наполягаємо на прозорості цього процесу. Зокрема, ми пропонували створити комісію під головуванням представника фракції "Слуга народу" для оцінки об'єктів приватизації.

Через відсутність узгодження ми озвучили політичну заяву, яка призвела до того, що кворуму для ухвалення рішень не вдалося досягти.

Чому опоненти закидають вам, що ви виступаєте проти приватизації комунальної власності області в теперішній час?

Ми не виступаємо проти приватизації. Ми за прозору приватизацію з проведенням публічного незалежного аудиту для того, щоб більш ефективно провести даний процес і отримати якомога більше коштів для військових на фронт, для інтеграції та реабілітації ветеранів, а також для обласних програм.

— Майно громади належить кожному жителю області, зокрема тим, хто зараз на фронті. Продавати це майно, щоб допомогти їм, виглядає нелогічно і, вибачте, цинічно. Ми поспілкувалися з військовими, і вони висловили бажання долучитися до цього важливого процесу. Ми зберігаємо майно щоб і після війни громада разом із ветеранами могла вирішити, як його використовувати.

Крім того, у нинішніх умовах ринкова ціна на це майно буде низькою, а виручені кошти навряд чи суттєво вплинуть на вирішення нагальних питань. Ми вважаємо, що приватизація зараз недоречна і має бути відкладена до кращих часів.

Чи бачите ви можливість компромісу щодо приватизації?

— Немає питань, які не вирішуються. Головне – бажання всіх політичних сил. ВО "Черкащани" завжди готові до діалогу. В усіх рішеннях життєдіяльності області ми завжди приймали найактивнішу участь незалежно від характеру питань – чи то військові, політичні чи соціальні виклики.

— За нинішньої ситуації знайти компроміс складно, але вкрай важливо. Відсутні чіткі критерії, які б визначали, яке майно можна приватизувати, а яке — ні. Задля компромісу деякі депутати повинні відмовитися від своїх власних інтересів і працювати на користь громади. Ми переконані, що до питання продажу чи розпорядження майном повинні долучитися й ті, хто зараз захищає Україну та представляють наші громади.