Анатолий Подгорный: "Имущество общины принадлежит каждому жителю области, в том числе и тем, кто сейчас на фронте"

Война внесла коррективы в жизнь каждого украинца, в частности в управление коммунальным имуществом. Глава Черкасского областного совета Анатолий Подгорный поделился своей позицией о приватизации, управлении имуществом в условиях войны и будущих решениях, которые должен принять совет. Мы обсудили конфликты на последней сессии, необходимость инвентаризации и важность сохранения ресурсов для ветеранов и общины.

В этом интервью Анатолий Подгорный объясняет, почему его фракция выступает против поспешных продаж имущества, рассказывает о влиянии войны на экономику области и высказывает свое видение будущего.

Анатолий Викторович, что вы ожидаете от следующей сессии Черкасского областного совета 20.12.2024 года?

— Я ожидаю конструктивной, слаженной работы депутатского корпуса областного совета в это непростое время вооруженного противостояния. Черкасщина ожидает принятия конкретных, взвешенных и консолидированных решений, которые так необходимы общине. В повестку дня вынесено много проблемных вопросов, и я надеюсь, что они найдут свое положительное решение на следующей сессии.

На прошлой сессии произошел конфликт. Какие первоочередные решения должны быть приняты для разрешения этого конфликта и обеспечения прозрачности в управлении имуществом?

— Вопрос управления имуществом не нов. Мы не ждали сессии, а приняли традиционные ежегодные решения по проведению полной инвентаризации имущества. Все предприятия областного совета до конца года выполнили это распоряжение. Когда инвентаризация завершилась, мы проинформировали депутатов и предоставили им возможность приобщиться к процессу, что демонстрирует нашу открытость в вопросах имущества.

Каждый депутат может получить ответы на любые вопросы, в частности непосредственно от балансодержателей или руководителей коммунальных предприятий. Результаты инвентаризации будут представлены на рассмотрение профильной комиссии по коммунальной собственности, предпринимательству и регуляторной политике. Главой этой комиссии является депутат Усик Виктор Николаевич. Я поручил систематизировать результаты инвентаризации и предоставить предложения профильной комиссии.

Более того, на сессии нас обвиняли в бездействии в вопросах приватизации, однако сама же профильная комиссия ни разу за каденцию не инициировала этот вопрос. В то время как в других советах во время заседаний депутаты инициируют важные вопросы, которые считают нужным рассмотреть.

Как Вы оцениваете эффективность управления коммунальным имуществом в Черкасской области за последние годы? Есть ли потребность в системных изменениях?

— Мы как депутаты пытаемся оставаться конструктивными и учитывать реалии этого времени. В начале каденции мы понимали, что есть вопросы, которые остаются актуальными многие годы, и работали над системой мер по их решению. Одним из фундаментальных решений был вопрос приватизации непрофильного имущества, не выполняющего социально значимые функции. Это касается медицины, образования и других специализированных заведений.

Однако пандемия COVID-19 и полномасштабная война заставили нас пересмотреть подходы к приватизации. Мы не допустили ухудшения ситуации на предприятиях коммунальной собственности, которые унаследовались с определенными проблемами. Несмотря на сложные условия, некоторые предприятия демонстрируют хорошую динамику прибыли. Нет обанкротившихся или неликвидных предприятий, а убыточные удается выводить из кризисного состояния.

Как вы относитесь к обвинениям в демарше политической силы "Черкасчане" на прошлой сессии областного совета?

— В области есть определенные политические силы, которые, не понимая когда закончится война, уже начали политические и избирательные процессы, что крайне негативно влияет на работу не только областного совета, но и на важность принятия решений в пределах области.

- Мы пытались найти компромисс и согласовать позицию. Мы не являемся противниками приватизации или лишения облсовета неликвидного имущества, но настаиваем на прозрачности этого процесса. В частности, мы предлагали создать комиссию под руководством представителя фракции "Слуга народа" для оценки объектов приватизации.

Из-за отсутствия согласования мы озвучили политическое заявление, которое привело к тому, что кворума для принятия решений не удалось достичь.

Почему оппоненты обвиняют вас в том, что вы выступаете против приватизации коммунальной собственности области в настоящее время?

Мы не выступаем против приватизации. Мы за прозрачную приватизацию с проведением публичного независимого аудита для того, чтобы более эффективно провести данный процесс и получить как можно больше средств для военных на фронт, для интеграции и реабилитации ветеранов, а также для областных программ.

— Имущество общины принадлежит каждому жителю области, в частности тем, кто сейчас на фронте. Продавать это имущество, чтобы помочь им, выглядит нелогично и, простите, цинично. Мы пообщались с военными, и они выразили желание приобщиться к этому важному процессу. Мы храним имущество, чтобы и после войны община вместе с ветеранами могла решить, как его использовать.

Кроме того, в нынешних условиях рыночная цена на это имущество будет низкой, а вырученные средства вряд ли будут существенно повлияют на решение насущных вопросов. Мы считаем, что приватизация сейчас неуместна и должна быть отложена до лучших времен.

Видите ли вы возможность компромисса по приватизации?

— Нет вопросов, которые не решаются. Главное – желание всех политических сил. ВО "Черкасчане" всегда готово к диалогу. Во всех решениях жизнедеятельности области мы всегда принимали активное участие независимо от характера вопросов – военные, политические или социальные вызовы.

— В нынешней ситуации найти компромисс сложно, но очень важно. Отсутствуют четкие критерии, которые определяли бы, какое имущество можно приватизировать, а какое нет. Для компромисса некоторые депутаты должны отказаться от своих собственных интересов и работать на благо общества. Мы убеждены, что к вопросу продажи или распоряжения имуществом должны приобщиться те, кто сейчас защищает Украину и представляют наши общины.