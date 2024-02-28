Звільняємо пам’ять у телефоні: як очистити кеш в Telegram, покрокова інструкція

На це потрібно буде витратити кілька хвилин.

Telegram, як і інші месенджери, зберігає в собі тимчасові файли, або простіше кажучи кеш, для більш швидкої роботи. Однак ці дані можуть займати велику кількість пам’яті і є можливість, що телефон почне гальмувати від цього.

"Телеграф" розповідає, як очистити кеш у програмі Telegram на телефоні. На це піде лише кілька хвилин.

Таку дію найкраще повторювати раз на кілька днів, щоб пам’ять знову не засмічувалась. Але якщо ви активний користувачів цього месенджера, то чистити кеш можна щодня і навіть кілька разів на день. За кілька днів активного використання кеш-файли можуть зайняти 1 гб і більше.

Як очистити кеш в Telegram

Для початку потрібно зайти до месенджера;

Потім знаходимо "Налаштування";

Вибираємо "Дані та сховище";

Далі слід натиснути на пункт "Використання сховища";

Після цього на екрані з’явиться інформація, скільки пам’яті на телефоні займає кеш. Необхідно натиснути на "видалити кеш"

Потім потрібно почекати, поки процес видалення не завершиться.

Фото — "Телеграф"

Фото — "Телеграф"

Фото — "Телеграф"

Фото — "Телеграф"

Слід додати, що очищення кешу ніяк не позначиться на роботу месенджера і не видалить ваші особисті листування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що як легко та просто почистити пам’ять у "Вайбері". Це займе лише кілька секунд.