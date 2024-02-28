Освобождаем память в телефоне: как очистить кэш в Telegram, пошаговая инструкция
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На это нужно будет потратить несколько минуту
Telegram, как и другие мессенджеры, хранит в себе временные файлы, или попросту говоря кэш, для более быстрой работы. Однако эти данные могут занимать большое количество памяти и есть вероятность, что телефон начнет подтормаживать от этого.
"Телеграф" рассказывает, как очистить кэш в приложении Telegram на телефоне. На это уйдет всего несколько минут.
Такие действие лучше всего повторять раз в несколько дней, чтобы память снова не засорялась. Но если вы активный пользователей этого мессенджера, то чистить кэш можно и каждый день и даже несколько раз в день. За несколько дней активного пользования кэш-файлы могут занять 1 гб и больше.
Как очистить кэш в Telegram
- Для начала нужно зайти в мессенджер;
- Затем находим "Настройки";
- Выбираем "Данные и память/Дані та сховище";
- Далее следует нажать на пункт "Использование памяти/ Використання сховища";
- После этого на экране появится информация о том, сколько памяти на телефоне занимает кэш. Необхожимо нажать на "удалить кэш";
- Затем нужно немного подождать, пока процесс удаления не завершится.
Следует добавить, что очистка кэша никак не скажется на работу мессенджера и не удалит ваши личные переписки.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что как легко и просто почистить память в "Вайбере". Это займет всего лишь несколько секунд.