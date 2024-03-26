Смартфон не бачить навушники: що робити, прості поради

Існує ціла низка проблем

Бездротові навушники — зручна техніка, проте багато користувачів часто стикаються з неприємними проблемами при спробі з’єднати смартфон із гаджетом через Bluetooth. Часто телефон взагалі не бачить навушники або не встановлювати з’єднання.

"Телеграф" розповідає, чому виникають проблеми та як з ними боротися. Для цього є прості поради.

Перешкоди та дальність дії. Це одна з основних причин, чому смартфон не може з’єднатися з навушниками. Перешкоди від інших електронних пристроїв або перешкоди заважають проходженню Bluetooth. Щоб вирішити цю проблему, переконайтеся, що поблизу немає інших пристроїв, які випромінюють сильні бездротові сигнали, і намагайтеся тримати смартфон у межах рекомендованого діапазону навушників Bluetooth.

Проблеми сумісності. Не всі смартфони та навушники сумісні один з одним, особливо якщо вони використовують різні версії Bluetooth або кодеки. Тому, перш ніж намагатися створити пару, перевірте їх технічні характеристики, щоб переконатися у сумісності. Якщо проблеми з сумісністю не зникають, спробуйте оновити прошивку навушників або смартфона до останньої версії, оскільки виробники часто випускають оновлення для покращення з’єднання Bluetooth.

Збої у програмному забезпеченні. Часто помилки або помилки в програмному забезпеченні смартфона або навушників можуть порушити з’єднання Bluetooth. Щоб вирішити цю проблему, спробуйте перезавантажити обидва пристрої та очистити Bluetooth-кеш на смартфоні. Якщо проблема не зникне, спробуйте скинути налаштування Bluetooth на обох пристроях до стандартних заводських значень або виконати оновлення програмного забезпечення.

Розряджений акумулятор. Низький рівень заряду акумулятора на смартфоні або навушниках може також впливати на з’єднання Bluetooth. Важливо, щоб обидва пристрої були достатньо заряджені, перш ніж намагатися створити пару, оскільки низький рівень заряду акумулятора може викликати уривчасте з’єднання або взагалі не виявити навушники.

Фізичні ушкодження. Несправності смартфону або навушників, наприклад, потрапляння води або пошкодження антени Bluetooth, можуть перешкоджати з’єднанню. Крім того, перешкоди, такі як металеві предмети або товсті стіни можуть послабити сигнал Bluetooth. Перевірте обидва пристрої на наявність видимих пошкоджень і спробуйте підійти ближче до смартфона, щоб покращити рівень сигналу.

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