Зворотна зарядка: що це за секретна функція деяких пристроїв Android

Зарядити можна не тільки інший смартфон

Смартфони Android мають безліч цікавих функцій для взаємодії між собою. Серед таки, наприклад, передача файлів між пристроями, що знаходяться поблизу.

Портал Slash Gear розповідає про ще одну цікаву функцію — бездротову зворотню зарядку Power Share. Доступна вона на нових моделях смартфонів. Зворотна зарядка фактично перетворює ваш телефон на аварійний зарядний пристрій, яким можна підзарядити інший телефон або пристрій, що може заряджатися бездротовим методом (годинник або навушники).

Не всі Android мають цю функцію, але більшість новіших телефонів буде оснащено налаштуванням зворотної зарядки. Щоб дізнатися, чи підтримує ваш телефон зворотню зарядку, можна знайти модель телефону в Інтернеті або перейти до налаштувань акумулятора. Якщо вона доступна, він матиме перемикач увімкнення/вимкнення.

Щоб скористатися бездротовою зворотньою зарядкою Power Share, увімкніть цю функцію "Реверсивна зарядка" в налаштуваннях акумулятора та покладіть телефон лицьовою стороною вниз. Зона бездротової зарядки зазвичай знаходиться на задній панелі телефону. Покладіть сумісний пристрій на задню панель телефону, щоб почати заряджання. Пам’ятайте, що бездротова зарядка зазвичай повільніша, ніж дротова, і переконайтеся, що між вашим телефоном і пристроєм, який ви заряджаєте, нічого немає.

Як розміщати гаджети / Інфографіка Samsung

Один з виробників смартфоні Samsung, зазначає, що функція може використовуватися на всіх пристроях, які підтримують стандарт Wireless Charger Qi, при цьому версія операційної система, а також Android це чи IOS не впливає на можливість використання Power Share.

Важливо знати, що година використання Power Share садить батарею смартфона на чверть від повної зарядки. Якщо у вас є захисний чохол, його варто зняти аби зарядка відбувалась коректно.

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