Б'ють перехожих і знімають це на відео: в одному з обласних центрів з'явилася "банда скінхедів"

Правоохоронні органи встановлюють потерпілих осіб та всіх причетних до хуліганських дій

В Івано-Франківську з'явилася "банда" агресивно налаштованої молоді, що вчиняє напади на перехожих. Так звані скінхеди нападають зненацька, б'ють людей та знімають процес на відео, після чого викладають зняте у закритих каналах.

Про це повідомляє франківський паблік новин у своєму Telegram. Відео із побиттям літньої жінки адміністраторам каналу надіслали підписники.

Увага! Відео містить сцени жорстокості та насилля.

Разом з тим, адміністратори іншого Telegram-каналу зазначають, що нібито отримали інформацію про одного з учасників угруповання. Пишуть, що молодий чоловік неодноразово кидався з ножем на перехожих в Івано-Франківську та "має проблеми з головою". Повідомляється також, що "батько його прикриває, бо працює у правоохоронних органах". Так це чи ні, перевірити неможливо.

Представники Нацполіції в Івано-Франківські області вже відреагували на інциденти. Зазначається, що відео виявили під час моніторингу соціальних мереж.

"Поліцейські виявили відео на якому невідомі особи вчиняють протиправні дії до мешканців Івано-Франківська, зокрема літніх людей. На відео правопорушники завдавали випадковим перехожим тілесних ушкоджень, а також застосовували газові балончики. За допомогою до правоохоронців ніхто не звертався, жодних звернень до поліцейських також не надходило", — йдеться в повідомленні.

Водночас зазначається, що, за фактом виявлених відео, поліція Прикарпаття одразу розпочала кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

"В рамках кримінального провадження правоохоронці перевіряють викладену в мережі інформацію щодо побиття пересічних людей, встановлюють потерпілих осіб та всіх причетних до хуліганських дій. Слідчі дії тривають", — повідомляють на сайті Нацполіції в Івано-Франківській області.

Полісмени звертаються до місцевих мешканців з проханням, поділитися будь-якою відомою інформацією про вказані та аналогічні правопорушення чи про осіб, які вчиняють протиправні дії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в одному з ліцеїв на Прикарпатті "зацькували" сина військового. Діти знущалися з хлопчика через те, що він грає на скрипці.