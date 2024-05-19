Пакувати в буси законно? Чи можуть працівники ТЦК застосовувати силу за новими правилами мобілізації

Такі дії потрібно фіксувати на відео

Україні з 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію, який змінив певні підходи працівників ТЦК та СП. Однак, як у попередній редакції, про силові методи під час вручення повісток не йдеться.

Про це розповів "24 каналу" Юрист Іван Карнаух. Він пояснив, що такої процедури як державний примус у вигляді адміністративного затримання чи арешту працівники ТЦК не можуть здійснювати. Навіть після внесення змін їх повноваження саме в цій компетенції не змінилися. До їхньої компетенції та повноважень належать інформативні заходи оповіщення. З юридичної точки зору це, зокрема, оформлення повісток.

"Поліція має право вчиняти такі заходи примусу, як адміністративний арешт, коли вони супроводжуються правовими підставами. Для того, щоб ці підстави були, необхідно довести до відома особи, що ТЦК звернулась до органів поліції про можливе вчинення конкретною особою порушення правил військового обліку, наприклад, нез'явлення для оновлення даних", – наголосив Карнаух.

Після того, як така інформація потрапила в поліцію, вам можуть сказати про те, що ви, згідно з інформаційною базою, перебуваєте в розшуку. До речі, розшук – взагалі юридично неправильний термін, оскільки він стосується виключно кримінальної сфери. Це можливо лише на підставі ухвали слідчого судді та за наявності кримінального провадження. В інших випадках йдеться про доставку особи до ТЦК, але вона має бути добровільною.

"Якщо відбувається силове затримання, то навіть у працівників поліції немає таких повноважень, не кажучи вже про працівників ТЦК та СП", — зазначив юрист і підказав, що такі дії потрібно фіксувати на відео, а потім звертатися до правоохоронних органів із заявами про скоєння злочину., про перевищення меж повноважень, про незаконні викрадення тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" перевірив обстановку біля військкоматів у перші години дії нового закону.